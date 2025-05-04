小客機墜毀！　機上5人「受困鱷魚沼澤」36小時

記者張方瑀／綜合報導

玻利維亞一架小型飛機日前墜毀在沼澤，機上5人被迫在充滿鱷魚的惡劣環境中待了36小時，所幸最終全數獲救。當局指出，生還者包括3名女性、1名孩童與29歲的機師，送醫時狀況相當良好，其中一名生還者回憶，他們周圍除了鱷魚外，還在水裡看見了一條大蟒蛇。

根據BBC報導，這起事件發生在玻利維亞貝尼省（Beni Department）境內。失事飛機自從4月30日從雷達消失後，便下落不明，搜救人員持續搜索，直到2日當地漁民在亞馬遜納斯省（Amazonas region）發現機體，救出了所有生還者。

▲5名生還者在直升機接駁後被送往醫院治療。（圖／翻攝自X）



貝尼省緊急作業中心主任阿維拉（Wilson Avila）證實，5名生還者包括3名女性、1名孩童與29歲的機師維拉爾德（Andres Velarde）在直升機接駁後被送往醫院治療，身體狀況穩定。

維拉爾德表示，當時他駕駛飛機從北部包雷斯（Baures）飛往特立尼達（Trinidad）途中，飛機引擎突然故障，因此他決定在伊塔諾馬斯河（Itanomas River）附近的一片沼澤迫降，「飛機高度突然不斷掉落，我只能硬著頭皮找地方降落，結果降在靠近潟湖的沼澤裡。」

維拉爾德回憶當時情況，意外發生後，機上5人爬到機頂避難，沒想到四周竟聚集了數條鱷魚，最近時甚至靠近到3公尺內，我猜是飛機漏出來的汽油嚇跑了牠們，不然後果不堪設想。」維拉爾德說，他們還在水裡看到一條大蟒蛇。

維拉爾德說，在等待救援的36小時裡，他們靠著其中一名乘客攜帶的木薯粉勉強充飢，「我們沒有水可以喝，也哪裡都去不了，因為附近都是鱷魚。」

據了解，中南美洲的鱷魚多屬凱門鱷（caiman），是短吻鱷的近親。

最終，當地漁民發現飛機後，官方派出直升機將生還者安全接出送醫。貝尼省衛生局局長托雷斯（Ruben Torres）表示，失聯這段時間有許多謠言與猜測流傳，但他很感謝所有單位最後齊心協力救回所有人。