華信「引擎外罩上掀」停飛檢修　民航局啟動調查：要求全機隊檢查

▲華信航空原定飛往金門的飛機，傳出機械故障，緊急返航高雄。（圖／IG@chiang_gender授權提供）

記者李姿慧／台北報導

華信航空AE301高雄飛往金門航班，今(16日)上午7點20分起飛後機械故障，引擎外罩鬆脫上掀，所幸班機順利返回高雄機場。民航局表示，業者說明維修人員未將發動機整流罩確實關閉導致，民航局已介入調查，該機停飛檢修，另也要求華信ATR72全機隊發動機整流罩鎖拴檢查。

華信航空AE301高雄飛往金門航班，今(16日)上午7點20分準時起飛，未料途中發生擎罩鬆脫意外，機上的旅客發現後感到驚嚇並PO文表示，起飛沒多久就發出不自然的聲音，還有人搬出廣澤尊王神像祈禱、唸佛號，所幸最後順利落地返回高雄小港機場。

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民航局則說明，今日華信航空ATR72-600型B-16853機，航班AE301高雄往金門，於高雄機場起飛後，因1號發動機外罩上掀，航機回航於7:40降落高雄，旅客人數70人。華信航空說明該當班維修人員執行加油任務，未將發動機整流罩確實關閉所導致。

民航局強調，已對該起事件立即展開調查，以確認肇因。並要求華信航空檢查受損之區域並回報原廠，以評估後續之修理程序。修理完成後，報民航局確認同意，航機始能放飛。

民航局表示，民航局已另要求華信進行ATR72全機隊發動機整流罩鎖拴（latch)檢查狀況正常。