2年爺孫戀掰了！　82歲億萬富豪離婚「小50歲性感嫩夫」

▲ 葛芬曾在IG上傳甜蜜合照。（圖／翻攝自X、IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富豪、影視大亨大衛．葛芬（David Geffen）近日向小他50歲的同性伴侶大衛．阿姆斯壯（David Armstrong）提出離婚，兩人結婚未滿2年，且未簽署婚前協議，財產分配問題引發外界關注。

綜合《紐約郵報》等美媒，現年82歲的葛芬與32歲夜店Go-go舞者阿姆斯壯2023年在比佛利山莊舉行私人婚禮，如今葛芬委任知名離婚律師華瑟（Laura Wasser），以「個性不合」為由提出離婚。

夢工廠共同創辦人葛芬是娛樂產業傳奇人物，《富比士》估算其身家約87億美元（約新台幣2628億元）。兩人雖未簽署婚前協議，但葛芬資產主要來自股票與股息，依加州法律屬於個人財產，配偶無法要求分割，阿姆斯壯預估僅能獲得一年贍養費，不過葛芬也將支付阿姆斯壯的律師費。

阿姆斯壯來自密西根州，2014年搬到佛州後開始以表演名Brandon Foster從事夜店舞者工作，在邁阿密附近同志夜店參與各種派對，2年後移居紐約，改用Donovan Michaels為名表演，2020年因擔任葛芬的私人健身教練結緣，3年後兩人步入禮堂。

知情人士透露，阿姆斯壯出身卑微，來自一座僅有4000人的小鎮，家中有13個兄弟姊妹，對自己的過去守口如瓶，且「一直在尋找下一次冒險，下定決心過更好的生活」。