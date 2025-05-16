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社會 社會焦點 保障人權

妻怨每天寫信報告生活想離婚　夫獄中被綠「爭一口氣」獲勝訴

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）因吸毒認識阿哲（化名），兩人都因案入監服刑，但仍決定結婚，只是婚後阿哲始終在監，還要求她每天寫信報告生活，讓她覺得壓力很大，因而希望離婚；不過，阿哲反控小花出監後外遇，不同意以這樣的方式離婚，「我爭的是一口氣」。台中地院法官審理之後，沒有採信小花的說詞，日前裁定駁回。

▲▼監獄。（圖／CFP）

▲阿哲表示，他能體諒小花因為寂寞而另結新歡，但不同意以訴訟方式離婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，2018年底她因為吸毒認識阿哲，接著自己入監服刑，期間兩人仍保持聯繫，並決定在2023年4月間結婚，由於當時阿哲在監，便由戶政機關人員前往監所為他們辦理結婚手續；後來她出監了，阿哲卻始終在監服刑，導致夫妻倆感情轉淡，加上她被要求每天寫信報告生活，覺得精神壓力很大，這才決定向法院訴請離婚。

阿哲則辯稱，結婚時他已經在監服刑3年多，小花也知道他的刑期為34年，仍自願辦理結婚手續，沒想到去年1月間會客時，小花向他坦承外遇，並且已經同居，「我不反對兩願離婚，但不同意她起訴逼我離婚，傷害我的自尊心」，在監執行本來就充滿無奈，他還被戴綠帽、逼離婚，情何以堪，以這樣的方式離婚對他來說不公平，「我爭的是一口氣」。

台中地院法官認為，雖然夫妻依法互負同居義務，但小花在結婚時就知道阿哲的刑期長短，阿哲無法履行同居義務屬於有正當理由，況且夫妻倆因故無法同居，感情也不一定就會轉為淡薄，就算真的感情轉淡，也不能片面歸咎於阿哲。

至於寫信一事，阿哲堅決否認。法官表示，阿哲婚後一直在監執行，與小花保持聯繫的管道有限，更不可能強制小花配合，他會期待小花寫信分享生活大小事，屬於人之常情。

法官指出，小花的主張尚無法認定有難以維持婚姻之重大事由存在，此事也無法歸責於阿哲，最終裁定駁回小花的請求，全案仍可上訴。

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