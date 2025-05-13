　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

▲▼chatGPT。（圖／記者吳立言攝）

▲ChatGPT咖啡占卜引爆婚變。（示意圖／記者吳立言攝）

記者曾羿翔／綜合外電

在希臘發生一起匪夷所思的離婚案件，一名結婚12年並育有兩子的女子，竟因為ChatGPT「解讀」了一張杯中咖啡渣照片，懷疑丈夫外遇，最終堅持提出離婚。該事件不僅引發外界對人工智慧角色的討論，也反映出人們對科技過度依賴的潛在風險。

據《希臘城市時報》報導，這名女子近來沉迷數位版咖啡渣占卜術，利用AI工具進行學習與解讀。她在一次占卜過程中，拍下丈夫喝完的希臘咖啡杯底照片並上傳給ChatGPT，試圖讓AI解釋咖啡渣圖案。

令人震驚的是，ChatGPT竟回覆稱杯中圖案可能隱含一名名字以「E」開頭的年輕女子，並暗示丈夫與此人之間有「命中註定的關係」，兩人之間有染。女子竟深信不疑，認定丈夫出軌，隨即要求對方離婚。

▲▼離婚,分手,外遇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子認定丈夫出軌，提出離婚要求。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

根據丈夫說法，他對妻子向AI問卜的行為一笑置之，「我覺得這簡直是胡扯」，但沒想到對方認真到直接告訴孩子「爸媽要離婚了」，甚至在他尚未同意分居的情況下，三天內就收到正式的離婚文件。

他表示，這並非妻子首次陷入類似迷信狀態，「她過去曾聽信占星師的話，花了一年才接受那一切是虛構」。如今，AI竟成了新一代「數位神諭」，成為她決定人生大事的依據。

針對這起案件，丈夫方面的律師表示，人工智慧的占卜說法不具法律效力，強調在缺乏實質證據前，當事人應被視為無辜。此案目前已進入法律程序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霖霖私密照遭外流　經紀人發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨西哥爆「當街槍殺」女市長候選人　血腥掃射3死！全程直播

國際火線／照她的形象：趙麗穎形塑陸劇「大女主」面貌？

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

快訊／倫敦地鐵突遇停電「大規模癱瘓」　停電原因調查中

快訊／北海道近海5.0淺層地震　青森也有感搖晃

川普啟動「最惠國政策」！宣布藥品降價59%　能源物價也喊降

曼谷大樓倒塌「他死了她獨活」　小情侶婚禮夢想破碎變喪禮

互降關稅是「美國向中國投降」　分析師：川普退縮了

Nissan又宣布裁員「近2萬員工」丟飯碗！　前一年已虧千億

消費者受益！美中關稅大降115%　估「這2類」電子產品價格降低

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

賈永婕曝「具俊曄每天去看大S」　聊小S復出：她還需要時間

墨西哥爆「當街槍殺」女市長候選人　血腥掃射3死！全程直播

國際火線／照她的形象：趙麗穎形塑陸劇「大女主」面貌？

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

快訊／倫敦地鐵突遇停電「大規模癱瘓」　停電原因調查中

快訊／北海道近海5.0淺層地震　青森也有感搖晃

川普啟動「最惠國政策」！宣布藥品降價59%　能源物價也喊降

曼谷大樓倒塌「他死了她獨活」　小情侶婚禮夢想破碎變喪禮

互降關稅是「美國向中國投降」　分析師：川普退縮了

Nissan又宣布裁員「近2萬員工」丟飯碗！　前一年已虧千億

消費者受益！美中關稅大降115%　估「這2類」電子產品價格降低

墨西哥爆「當街槍殺」女市長候選人　血腥掃射3死！全程直播

國際火線／照她的形象：趙麗穎形塑陸劇「大女主」面貌？

壽險業承受匯損壓力　14家金控前4月獲利1622億元年減23%

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

國際熱門新聞

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

夫妻驗DNA查出驚人真相　人妻崩潰

「這國」今年對台已出口8000噸白蝦　爽賺逾5千萬

企鵝妹遇襲　法國副市長震怒要抓嫌

五六年級生慘到爆　經濟學人揭血淚處境

34歲媽「自製家庭色情片」撈錢！9子女全遭拖下海

快訊／中美經貿會談結束！美：重大進展

疑櫻花妹「當街解放」36秒影片曝！　蹲水溝起來裙子擦下體

印軍力「輾壓」巴基斯坦　核武對峙恐怖平衡

美國收到震驚情報　范斯促成停火

川普簽行政令　要求藥價立刻降30％至80％

美中互降關稅「卻漏1敏感問題」

更多熱門

相關新聞

即／黃仁勳回來了？私人飛機19：45分降落松機

即／黃仁勳回來了？私人飛機19：45分降落松機

「AI教父」黃仁勳回來了！輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳傳出今（12）日晚間19時33分，將搭乘從美國加州聖荷西直飛台北的VJ712班機抵達松山機場。根據航空追蹤網站顯示，這架灣流7500型私人飛機目的地正是松山機場，現場已有大批媒體守候。黃仁勳此行預計停留約兩周，將為COMPUTEX Taipei 2025展開前哨行程，也再度引爆AI話題。

分居妻提離婚　他辯「婚姻美滿」遭子女打臉

分居妻提離婚　他辯「婚姻美滿」遭子女打臉

ChatGPT深度研究新增PDF匯出功能

ChatGPT深度研究新增PDF匯出功能

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場

愛妻婚後半年成植物人！丈夫照顧24年心力交瘁訴離

愛妻婚後半年成植物人！丈夫照顧24年心力交瘁訴離

關鍵字：

AIChatGPT離婚人妻希臘

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

更多

最夯影音

更多

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面