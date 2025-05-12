愛妻婚後半年成植物人！丈夫陪伴照顧24年　心力交瘁訴離獲准

▲丈夫照顧妻子24年後，向法院訴請離婚。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫／pixabay）



記者黃資真／南投報導

南投一名人妻小雪（化名）婚後因病變成植物人，丈夫阿雄（化名）為了照顧妻子，陪同住在娘家，7年後帶回家自己照顧，並在2008年入住長照機構，但阿雄在照顧24年的無力下，向法院訴請離婚。南投地院審理後，認為雙方已缺乏婚姻實質，判決准許阿雄請求離婚。

阿雄主張，1999年與小雪結婚後約半年，小雪因急病昏迷，雖經送醫仍不見起色，已成植物人狀態。為了照顧她，遂陪同妻子住在娘家共同照顧7年，後因娘家遷居，他帶著妻子回家自己照顧，並在2008年進入長照機構。

2022年間，因小雪父親過世，為辦理遺產分割事宜，在小雪手足們請求下，阿雄替妻子聲請監護宣告，最後在法院裁定下，認定小雪因嚴重腦傷，無法與人語言溝通及遵循他人指示，生活須完全仰賴他人24小時協助，認知思考功能嚴重退化，對外界事務的知覺、理會及判斷能力明顯缺損，並選任阿雄為其監護人。

阿雄表示，因妻子患病，雙方實在無法共同經營生活，且期間已長達20年，客觀上難以維持婚姻，因此訴請法院判決離婚。

▲小雪在婚後約半年就因病陷入昏迷，送醫治療後變成植物人。（示意圖，非本案當事人／CFP）



小雪的代理人指出，夫妻結婚時，誓言照顧彼此終老，自應盡力維護誓言，不容任意毀棄誓言，於他方陷入困難患有疾病之際，任意拋棄他方。依阿雄所述，小雪所罹疾病，不會危害配偶即原告之身體健康，並非一般人認知之惡疾，阿雄以此聲請離婚，顯不符合離婚要件，請求駁回。

法院審酌，小雪已呈植物人狀態20餘年，且被宣告為受監護宣告之人，已欠缺與丈夫相互溝通、扶持，共同經營和諧美滿婚姻之能力，亦無從預期何時回復意識，則雙方目前僅徒有婚姻之虛名，而原告方面不願再維持婚姻關係，被告因病無法維持婚姻之本質關係，故准許判准離婚。