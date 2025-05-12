妻與酗酒家暴夫分居9年提離婚　他辯「婚姻美滿」遭子女打臉

▲妻子受不了丈夫酗酒施暴離家分居訴請離婚。（示意圖／取自pakutaso網站）

記者唐詠絮／彰化報導

一對結婚33年的夫妻，妻子「阿雪」指控丈夫「阿雄」5次酒駕遭判刑，且長期對她與家人施暴，導致她在9年前離家分居，今年向民事庭提離婚訴訟，阿雄卻堅稱婚姻生活一直都是美滿的，並否認有施暴行為。認為妻子是因他臥病在床才提出，子女對其酗酒及家暴指證歷歷，法官認定婚姻已名存實亡，依法判准離婚。

根據判決書，阿雪與阿雄於1992年結婚，育有兩名子女。然而，阿雄長期酗酒，曾5次因酒駕被判刑，酒後更經常對妻兒施暴。阿雪不堪忍受，於2016年搬離新北住所，獨自遷居彰化，分居至今已9年。今年，她向法院提起離婚訴訟，主張婚姻因阿雄的惡習與暴力難以維持。

阿雄辯稱，婚姻生活一直和樂，自己多年為家庭付出，且現因病臥床，不解妻子此時提離婚，認為此舉違反公序良俗，要求駁回訴訟。然而，兩名子女出庭證實父親長期酗酒及家暴，法官亦審酌阿雄2014年因酒駕被判刑的紀錄，認定其行為嚴重影響家庭關係。

法官指出，兩人雖名義上仍為夫妻，但自2016年分居後形同陌路，阿雪對阿雄已無感情，婚姻缺乏互信、互諒基礎。依《民法》第1052條第2項「難以維持婚姻之重大事由」規定，判准離婚，結束這段長達33年的婚姻關係。

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