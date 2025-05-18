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首位美國教宗良十四世今就職！一生奉獻天主教　成長軼事曝光

▲羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

現年69歲、來自美國芝加哥南區的普瑞弗斯特（Robert Prevost），本月9日當選為新教宗「良十四世」（Pope Leo XIV），並將於今日正式就任。他成為首位來自美國的教宗，包括兩位哥哥與兒時友人也紛紛接受媒體訪問，讓外界得以一窺這位新教宗過去的生活點滴與信仰旅程。

普瑞弗斯特的大哥路易斯分享，當其他男孩還在玩扮警察與強盜的遊戲時，小羅伯特早已在自家地下室模擬舉行彌撒，誦讀聖經，並以糖果製成圓形聖餅分發給哥哥們。鄰居也回憶，小羅伯特常在家門前的階梯上扮神父主持戶外彌撒，街坊孩童則是他的信眾。

普瑞弗斯特成長於伊利諾州達爾頓（Dalton）這個工人階級為主的緊密社區，家庭虔誠且族裔多元，所屬的教堂與學校為現已關閉的聖母升天堂（St. Mary of the Assumption Parish），該校當地信仰與教育的中心。鄰居與昔日同窗表示，這樣的社區情感與同理心深刻影響了普瑞弗斯特的性格，也形塑了他今日承擔教宗重任的精神基礎。

根據教會資料，普瑞弗斯特的父親路易斯有法義血統，是庫克郡的教育工作者與學校總監；母親米爾德麗德（Mildred Martinez Prevost）則具西班牙血統，是教區積極參與者，擔任圖書館員、風琴師與唱詩班成員，還曾在教區演出音樂劇並出版食譜。這個家庭在芝加哥的信仰生活深受街坊敬重，三位兄弟全都曾擔任輔祭。

小羅伯特自幼聰明勤奮，尤其在宗教課程中表現優異。據二哥約翰回憶，他早在八年級便收到多個修會的招募邀請，最後選擇加入奧古斯丁修會，並赴密西根湖岸邊的神學院就讀。其後，他進入維拉諾瓦大學，並於1982年在芝加哥神學聯合學院獲神學碩士，再赴羅馬聖托馬斯阿奎那教皇大學取得教會法博士學位。

他長年在秘魯傳教與從事神職，曾擔任特魯希略神學院院長，1999年返美任奧古斯丁修會中西部省會長。2001年起領導全球奧古斯丁會，2014年再赴秘魯，成為奇克拉約主教，2023年回到梵蒂岡並獲任為負責主教選拔的部門首長，同年被封為樞機。

對他而言，擔任教宗的使命是來自深厚社區情感與對平等的信仰。正如一位友人所說，「我認為這個世界現在正處於痛苦之中，很多人，包括我自己，都希望能夠深思熟慮地為人人平等與基本生活需求的滿足盡一份心力。」

芝加哥奧古斯丁會現任院長皮索神父（Fr. Anthony Pizzo）近期接受《梵蒂岡新聞》訪問時表示，他與普瑞弗斯特認識自1974年，兩人一同接受宗教與學術培訓。皮索形容普瑞弗斯特為誠信、謙遜且富有洞察力的人，深具傾聽與關懷他人之心，「他是一位腳踏實地、心繫福音價值的人，致力於服務教會與反映基督的精神。」

普瑞弗斯特於1999年當選為芝加哥奧古斯丁省的省會長，兩年半後更晉升為聖奧古斯丁會的總會長，並於2007年成功連任。皮索神父也說，普瑞弗斯特始終重視奧古斯丁會「共享一切」的精神，並以此為教會與信眾服務。

至於他選擇「良十四世」為聖名的原因，是為致敬於1891年發表首篇社會通諭、關注勞工權益與社會不公的教宗良十三世，象徵他希望延續對社會正義與勞動尊嚴的關懷與改革。

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