教宗良十四世5年前就跟潘孟安結緣　曾在秘魯接收屏東防疫禮包

▲教宗良十四世在梵蒂岡會見樞機主教時發表講話，「良十四世」名號既向歷史致敬，也是在回應AI所帶來的新社會危機。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

近日羅馬天主教會選出樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）為新任教宗，封號「良十四世」（Pope Leo XIV）。普瑞弗斯特擁有美國與秘魯雙重國籍，生涯大多在秘魯傳教，關懷弱勢與勞動階級；值得注意的是，2020年新冠疫情爆發時，他帶頭購買氧氣設備，協助有需要的民眾，而罕為人知的是，當時他就跟時任屏東縣長、現任總統府秘書長潘孟安結緣。

花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇13日在社群平台上分享，2020年9月6日，有2000個上面印有「Taiwan can help， Pingtung can help」的紙箱，從台灣飄洋過海到秘魯，無償捐贈給當地醫療與慈善機構；而當時接受台灣捐贈的神職人員，就是現在的天主教教宗良十四世。

賴賢勇說，「這件美事，是屏東縣縣長潘孟安成就的善舉」。他說，此時分享這件往事，是因為收到秘魯友人再次傳訊感謝屏東縣政府。

回顧2020年COVID19疫情期間，當時台灣的防疫經驗獲得國際社會高度肯定，台灣政府也不吝捐贈防疫物資到全世界，以具體行動「TAIWAN CAN HELP」彰顯台灣有能力也有意願善盡責任。

時任屏東縣長的潘孟安，則指示縣府團隊協助開發醫療用的「台灣BOX」，包括拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡、檢驗用手套等防疫物資，並捐贈給日本大阪、神戶、札幌、美國亞利桑那州、秘魯等國家及城市。

2020年9月，秘魯當地疫情嚴重，屏東縣政府隨即寄出抗疫防護箱給秘魯，當時潘孟安也錄製問候影片，希望遠在南美洲的秘魯人民一切安好，並強調屏東是地球公民的一份子，期待盡一份力量，讓世界更美好。

當時，秘魯米拉弗洛雷斯區市長莫里納也舉辦捐贈記者會，感謝屏東協助；而值得注意的是，當時接受遠從台灣飄洋過海到秘魯的「台灣BOX」的神職人員，就是現任天主教教宗良十四世。