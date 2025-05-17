台中怪阿北街頭拿雷射筆「瘋狂瞄準騎士」　台中警說話了

記者鄧木卿／台中報導

1名男子前（15）天傍晚開車行經潭子區潭子街、潭興路二段路口停等紅燈，發現對面有個路人突然拿著發出綠光的雷射筆，對著來往車輛胡亂照射，男子氣憤說，連他坐在貼有隔熱紙的車內都覺得很不舒服，何況是機車騎士，呼籲路人的家屬能多加勸導，警方表示，該路人一旦傷害他人或因此引發交通意外，可能觸犯4項罪名。

▲潭子怪男在街頭拿著雷射筆胡亂照射，警方表示，嚴重者可觸犯4罪。（圖／j337517授權提供）

在社群po出影片的男子表示，他發現對面有個年約60歲的路人，拿著發出綠光手電筒要過馬路，先是瞄準1輛機車騎士，害得騎士揚手阻擋強光，接著往他這邊照，連他車子貼有隔熱紙都覺得刺眼了，眼睛很不舒服，何況是騎士，該名路人有可能會傷人眼睛，甚至造成交通意外，相信不是第一次，也不會是最後一次。

大雅警分局表示，尚未接獲相關報案紀錄，該路人疑似持雷射筆對他人照射之行為，如達到傷害他人的威力，已涉及社會秩序維護法第63條第1項第1款及第4款規定，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

警方強調，如果雷射筆照射導致車輛失控或引發交通事故，已涉及違反刑法妨害公眾往來罪之規定，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。如導致他人眼部或視力受損，已涉及違反刑法傷害罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。當妨害他人通行自由，已涉及違反刑法強制罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。