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國道會車糾紛前車竟拿雷射筆照後車！最重罰3萬6+吊牌半年

▲▼因為會車糾紛，前車用雷射筆照後車，警方將調查開罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲前車用雷射筆照後車（紅圈），警方將調查開罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

有民眾在臉書社群網站PO文指出，6日晚間9時許，行經國道1號林口交流道南向入口匝道時，竟遭一輛小客車逼車並以雷射筆照射。國道公路警察局獲報，立即檢視相關影片，初步研判雙方在進入匝道時因會車產生糾紛，前方車輛在匯入後，隨即惡意使用雷射筆照射後方車輛。將依道路交通管理處罰條例重罰6000至3萬6000元，並吊扣牌照6個月。

根據民眾提供的行車紀錄器畫面顯示，事發當時雙方車輛在進入國道1號林口交流道南向入口匝道時，因變換車道、會車等情況發生行車糾紛。前方車輛在匯入主線後，竟突然從車內伸出雷射筆，朝後方車輛照射數次，刺眼的光束嚴重影響後方駕駛的視線。

國道公路警察局指出，在車輛行駛中使用雷射筆照射其他車輛，極易造成駕駛人視覺障礙，嚴重影響行車安全，極有可能引發交通事故，後果不堪設想。對於此種惡意且危險的行為，國道警方絕不姑息，將會調閱相關資料進行詳細調查，依道路交通管理處罰條例重罰6000至3萬6000元，並吊扣牌照6個月。

國道公路警察局強烈呼籲所有用路人，務必遵守交通規則，切勿以任何不正當的方式製造行車危險，共同維護國道交通秩序與安全。同時，國道警方也鼓勵民眾，若不幸遇到類似惡意行為，務必保留行車紀錄器影像等證據，並上傳至國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，警方將會依法查處。

▼因在林口交流道會車，引發糾紛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼因為會車糾紛，前車用雷射筆照後車，警方將調查開罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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