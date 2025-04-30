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社會 社會焦點 保障人權

台中貨車過彎「車燈已照到人」　還把腳踏車男撞飛田裡喪命

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區25日晚間發生一起死亡車禍，黃男騎乘腳踏車行經大豐一路時，遭吳男駕駛的小貨車從後方撞上，導致黃男遭猛撞後飛到田裡，吳男也連人帶車卡在田中，警消到場發現黃男沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，吳男被依過失致死送辦。

監視器畫面拍下，事發當下黃男沿著慢車道緩速前進，小貨車開在後方卻慢慢偏離車道，車燈也明顯照到前方有腳踏車騎士，仍直直撞上黃男，導致黃男摔進田裡重傷不治。查看事發現場，有大量門窗、玻璃，是小貨車遺留下的物品，據悉吳男是當地廠商，黃男則是從太平到潭子騎乘腳踏車，當時應該是要回家。

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市潭子區25日發生一起死亡車禍，一輛小貨車撞擊腳踏車男奪命。（圖／民眾提供）

大雅警分局查出，吳男當時沿大豐一路快車道往雅潭路方向前進，行經事發彎道時，疑似未注意車前狀況，偏離車道後，不慎撞上騎乘在慢車道的黃姓腳踏車騎士。

警消到場，發現黃男倒臥農田，吳男則是受困在小貨車裡，車輛側躺在農田裡。小貨車車頭、右前車身受損，腳踏車則是車尾受損。另外，經警方檢測，雙方均無酒駕。

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

▲▼黃男遭撞下田，吳男跟小貨車也一同摔進農田裡。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

警方指出，全案除依過失致死將吳男送辦，另吳男未依規定使用方向燈（變換快慢車道）致死行為，將依違反道路交通管理處罰條例第42條第1項及第61條第1項第4款規定，將分別處以1200元以上3600元以下罰鍰及吊銷駕駛執照。

大雅分局呼籲，用路人行經彎道及路口時，務必遵守交通規則，保持警覺、減速慢行，以保障自身與他人交通安全，避免憾事發生。

東寶里長林銘泉說，昨日已經進行會勘，由交通局等單位一同共謀改善辦法中。呼籲鄉親，此路段為大轉彎請勿違規停車，請大家減速慢行注意安全。

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

▲▼事發地點位在一處彎道，小貨車偏離車道釀禍。（圖／記者許權毅攝）

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

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