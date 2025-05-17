520周年／朝小野大國會成主戰場　藍綠衝突從推擠變拳腳相向

▲立法院院會衝突不斷。（圖／記者屠惠剛攝）



總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。



記者崔至雲、杜冠霖／台北報導

由於國會朝小野大，每每在議事攻防上朝野立委無不箭拔弩張，雖然立法院上演全武行不是新鮮事，但這屆立院立委肢體衝突卻日益嚴重，從推擠直接升級為拳腳相向，致使不少藍綠立委掛彩送醫，呈現出前所未有的激烈態勢，可謂「古已有之，於今為烈」。

自民進黨在2024年立委選舉中失去過半席次後，國會局勢轉為藍白聯手主導、綠營強力抗衡的狀態。從最早的國會改革案修法開始，便引發民進黨強烈反彈，因此在議場展開多次激烈杯葛行動。審議國會改革案時，從早到晚衝突不斷，藍綠雙方推擠、拉扯場面混亂，多位立委在混戰中受傷。包含立委陳菁徽遭綠委鍾佳濱從後方環抱拉扯，重心不穩自主席台跌落，臀部嚴重瘀傷；藍委吳宗憲事後也發現肋骨遭不明人士肘擊；沈伯洋則在混戰中被從高處推落，出現輕微腦震盪。此外，立委林月琴在場內遭國民黨立委陳玉珍踹及下體，導致流血；郭國文在搶奪主席台時失足摔落，導致尾椎骨折。

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）



而去年11月，立法院審查《財政收支劃分法》修正案，該案還在委員會的時候， 國民黨甲級動員，民進黨立委郭國文因不滿國民黨立委霸佔主席台，往人牆走去，中途與國民黨立委張智倫發生衝突，怒扯衣領，至於召委陳玉珍則一度被壓制在桌上，雙方衝突不斷。混亂中，藍營立委陳永康膝蓋受傷，經診斷為膝蓋韌帶斷裂，並抽出50cc積血。此場衝突雖沒有5月國會改革案規模龐大，卻因傷勢嚴重、畫面震撼，再度引發朝野互控暴力升級。

▲國民黨立委陳玉珍宣布財委會散會，遭民進黨立委賴惠員等人追打。（圖／記者林敬旻攝）



一位前民進黨立委坦言，過去即便有衝突也是「行禮如儀」，且還有一些不成文規定，例如男立委只能對上男立委、女立委對上女立委，且都是點到為止，但現在界線沒有那麼清楚了，過去衝突發生前，還會有其他黨的女性民代怕弄丟一些較貴重的首飾，會先取下後交給他保管，打完之後再來拿，「相比當時，現在國會氣氛肅殺許多」。

也有資深綠委透露，這屆綠營幾位年輕力壯的男立委都落馬，反而國民黨出現不少人高馬大的新科立委，讓綠委在搶佔主席台的攻防上確實處於劣勢，且國民黨幾位新科立委都是「往死裡打」，不見血不罷休，還會在議場鏡頭拍不到的地方出腳猛踹，兩邊打出火氣，衝突情勢自然就不斷升級。

一位在立院待超過20年的立院人士感慨，這屆國會藍綠對立嚴重時，遇到衝突打起架來一點都不客氣，他透露，本屆新科立委多，有幾位新科立委私下甚至說，沒有人告訴過他們打架是要打假的。

有藍委坦言，過去立法院內即使發生推擠，也多有「下手留情」的默契，彼此都清楚界線所在。但如今的立院文化，拉布條、衝主席台、搶公文、搶麥克風成為常態，「不留情面」也逐漸變成各黨立委的競爭表現。

在行政權仍由民進黨掌握的前提下，立法院內關鍵法案、預算與調查權等實質操作權卻掌握在在野聯盟手中，使整體政局陷入高度拉鋸。藍營人士指出，當朝野缺乏基本政治互信與溝通機制時，議會空間將持續被消耗於程序戰與肢體衝突，進一步影響法案進度與政策推動。