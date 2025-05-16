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元智大學「汩汩之島」特展　原民藝術巡展走入校園

▲元智大學「汩汩之島」特展，原民藝術巡展入校園。（圖／元智大學提供）

▲元智大學「汩汩之島」特展，原民藝術巡展入校園。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由元智大學藝術中心與藝術平權協會共同主辦，順益台灣美術館「移動白盒子計畫」巡迴展《汩汩之島─原鄉‧異景‧流變》，自即日起至5月23日於元智大學三館一樓藝術中心前廊道展出，邀請社會大眾蒞臨參觀，共同感受台灣原住民藝術的深邃魅力與時代意義。

元智大學16日表示，本次展覽精選順益台灣美術館館藏22幅原住民主題繪畫作品，涵蓋台灣藝術史上的重要前輩畫家李石樵，與當代原住民藝術家伊誕‧巴瓦瓦隆等人。作品風格多元，從寫實至抽象，涵蓋傳統與當代語彙，呈現魯凱、排灣、邵、雅美、泰雅等族群豐富的文化特色、節慶儀式與日常生活景象。

展覽主題「汩汩之島─原鄉‧異景‧流變」以人物為創作主軸，融合原住民與漢人視角，詮釋族群間的文化認同與歷史流變，展現台灣多元族群交織共存的情感與文化紋理。透過藝術家的筆觸，觀者得以窺見原鄉的記憶、異景的想像與文化的流動，深化對台灣歷史脈絡與族群文化的理解。

元智大學藝術中心主任林楚卿表示，「移動白盒子計畫」是順益台灣美術館推動的行動藝廊計畫，致力於將藝術資源帶入校園與社區，實踐藝術平權與文化共享的理念。本次展覽不僅是一場視覺饗宴，更是一場文化對話，期望激發年輕世代對原民藝術的認識與關注，並在日常生活中感受藝術與文化的連結。

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