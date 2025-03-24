元智學生走入田間　體驗有機耕作見證農業永續

▲元智學生走入田間，體驗有機耕作。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學24日表示，為了讓學生親身體驗農業生態與永續發展的關聯，校方永續發展暨社會責任中心，開設「大學社會責任與社區發展」跨域探索課程，帶領學生前往新竹縣新豐鄉「禾豐好食」有機農場，親身參與稻作農耕，學習如何在科技與生態共存的原則下，守護糧食安全。

課程由管理學院暨永續發展中心主任王瑄老師授課，課程共分兩次進行。首次課程中，學生參與出秧，學習如何整理秧苗並確保幼苗的水分與養分。兩週後，學生再次回到田間，進行捲秧苗與插秧，並驚喜發現自己兩週前親手播下的芽孢已成長為翠綠秧苗，親眼見證自然生生不息的奧妙。

管理學院學生何心瑜分享，從整理秧苗、機械化種植到土地整平，每個步驟都充滿技術與經驗的考驗。她原以為機械化能完全取代人工，但實際操作後才發現，農民仍需依據泥土含水量與秧苗狀況進行調整，才能確保最佳生長條件。這場體驗不僅挑戰了學生對農業的認知，也讓他們更深入理解農業的智慧與價值。

王瑄指出，這不僅是一堂農業課，更是一場深入田間的永續行動。學生透過課程參與農作關鍵環節，包括出秧、捲秧苗、插秧，並親自操作插秧機與打田機，體驗農業從手工到機械化的變遷。課程不僅讓學生見證農業技術的進步，也啟發學生思考如何將專業知識轉化為支持在地永續發展的力量。這堂課程讓學生重新思考食物來源與農業的社會價值，期望學生未來能將所學應用於實踐，為農業發展與永續社會貢獻心力。