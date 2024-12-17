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元智志工服務再創佳績　跨國志工放異彩

▲元智志工服務再創佳績

▲元智泰北國際志工團參加教育部「113年青年海外志工服務績優團隊」榮獲特優。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學在志工服務領域捷報頻傳，泰北國際志工團、馬來西亞國際志工團及學務處課外活動組紛紛獲獎，展現全方位的卓越實力。元智大學廖慶榮校長表示，自111年成為桃園市政府青年志工運用單位以來，元智持續透過國內外志工服務，展現大學實踐社會責任的堅定承諾。

未來，將攜手教育部、桃園市政府及各合作單位，持續擴大志工服務的影響力，透過青年行動為社會注入更多正能量。元智大學說明：泰北國際志工團參加教育部「113年青年海外志工服務績優團隊」徵選，榮獲「團隊籌建與傳承延續」類別特優，並獲2萬元獎金。

▲元智志工服務再創佳績

▲元智馬來西亞國際志工團。（圖／元智提供）

泰北國際志工團深入泰國清萊省滿星疊大同中學，為期15天的志願教學服務涵蓋資訊、語言、美學與文化等領域。課程亮點包括遊戲開發入門課程、珍珠奶茶文化體驗、海浪裝飾藝術創作以及英語歌唱比賽等，不僅啟發學生的學習熱情，更提供未來職涯發展的靈感。

馬來西亞國際志工團在桃園市政府青年國際志工服務隊短影片競賽中脫穎而出，榮獲第三名及5000元獎金。馬來西亞國際志工團12名師生前往霹靂州太平市華聯中學，設計互動裝置機器人、科技藝術應用、生活化學手作等創新課程，融入永續發展理念，為學生帶來豐富且啟發性的學習體驗。

此外，元智大學學務處課外活動組在113年桃園市青年志工運用單位評鑑中獲優等，評審高度肯定其結合多元科系專長，積極推動志願服務與永續行動，並與地方社區合作緊密。

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