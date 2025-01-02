元智學子從在地農場到酒廠　展現創新綠色旅遊新思維

▲參觀桃園富岡亞洲植產。（圖／元智提供）



記者楊淑媛／桃園報導

元智大學2日表示，為落實永續教育與社會責任的堅持與創新，該校管理學院大一新生負責設計、規劃與執行，日前舉行一場別具意義的地方創生與綠色永續行程，吸引來自教職員、校友、學生40人參訪桃園在地的亞洲植產與恆器製酒的深入探索，從地方的小旅行中，體現永續農業與低碳技術的核心價值。

指導該專案的陳懷傑老師表示，位於桃園市楊梅區富岡的亞洲植產，是全台規模最大的有機農場，這裡是循環農法與生態平衡的旗艦代表。參與者親身體驗有機蔬菜採摘，學習低碳烹調技術，並深入了解雞菜共生的零廢料創新養殖模式。現場專家以淺顯易懂的方式講解有機農業對環境保護的深遠影響，激發學生對永續發展的思考與創意。這次活動也讓參與者切身感受到地方資源如何成為永續創新的源泉。

▲恆器製酒廠觀察酒的釀造製程。（圖／元智提供）

而以低碳釀酒聞名的恆器製酒廠，位於蘆竹區。陳懷傑說，該酒廠不僅榮獲多項國際酒展金牌獎，更成為總統國宴用酒的供應商。今年，恆器的低碳製造與回收再生技術更在國際會議上大放異彩，成為全球矚目的永續案例。學生在參訪中深入了解低碳技術的實際應用，並體驗金牌國宴酒與永續香腸，充分感受技術創新如何推動產業升級，並在全球舞台上展現台灣的永續實力。

管理學院黃敏萍院長表示，本次課程不僅讓學生有機會實踐綠色理念，也為他們提供了與業界緊密互動的寶貴機會，進一步深化學習成果。可樂旅遊副總經理林冠賢與蘇冠誠業師也對學生展現的創意與實踐力表示高度肯定，認為綠色旅行將成為未來旅遊業的重要趨勢，此次活動充分展現元智學生將地方資源轉化為市場需求的能力。

參與校友楊燕欣則表示，看到學弟妹們專注於永續議題並設計出如此具有教育與實踐價值的行程，令人十分驕傲！行程設計學生代表李佳璐也分享道，這次專案讓我們深刻理解到團隊管理與永續理念的實際應用，從起初的惶恐到成功完成專案，我們感受到自己的成長與產業運作的深意。另外，陳懷傑老師也邀請可樂旅遊副總經理林冠賢及元智大學永續學士後專班業師蘇冠誠共同參與，帶領學生實踐綠色理念與創新學習。