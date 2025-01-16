元智寰宇計畫再創佳績　三年獲2250萬補助深耕地方教育

▲元智寰宇團隊黃郁蘭教授（右二）與中正國小簽署合作。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學「寰宇文化領航」計畫再獲得教育部肯定，114-116年共獲2250萬元補助，持續深耕地方優化偏鄉教育。計畫主持人黃郁蘭教授16日表示，寰宇計畫從場域需求出發，與17所國中小、1所均質化高中、4個里和1個罕病童之家合作，客製化提升各類教育品質，並結合特教美術和銀髮族樂齡英語，為桃園市優質教育的全球發展目標努力。

寰宇計畫與中壢區中正國小首度合作，特別在寒假前夕舉辦世界巡航闖關活動，由來自波蘭、聖露西亞、秘魯、尼泊爾、印度、菲律賓、馬來西亞、印尼、巴基斯坦等12位外籍生和6位本國生攜手規劃六道國際關卡，學童分年級用英文完成各項任務，共1075位學童闖過跨文化挑戰，現場充滿趣味性與教育意義。

▲元智寰宇計畫與中壢區中正國小合作舉辦世界巡航闖關活動。（圖／元智提供）

中正國小三年級的鐘筠晴說，第一次有這麼多外國人來辦活動，每一關都很好玩，希望以後能常有這樣有趣的互動。六年級的陳昕妍說，元智外國學生非常親切，帶大家挑戰不同任務，而且用英語闖關很有成就感。來自印度的元智碩士班學生Raheem擔任活動總召，他表示台灣透過高教活化偏鄉教育，非常值得他國效法；尤其寰宇計畫特別發揮外籍生優勢，帶動語言和跨文化教育，他認為能就讀元智參與這樣有意義的活動，感到非常幸運，也引以為傲。

活動當天，寰宇團隊正式與中正國小簽署合作，承諾為中正學童安排寰宇文化巡航課程，由各國外籍生入班介紹異國風情，同時提升英語競爭力。中正國小許梅珍校長表示，非常感謝元智大學分享豐富的教育資源，有寰宇計畫的優秀團隊投入，相信能打造完善的國際教育環境，提升校園雙語學習氛圍，讓孩子們有機會近距離認識美好的大千世界。

黃郁蘭教授指出，寰宇計畫從一項毫無經費的自發性小活動，持續擴大社會影響力，自109年累積至今已獲得教育部4660萬元補助，為桃園教育資源爭取更大的實踐能量。寰宇計畫從專業課程到社會關懷，深受場域支持與肯定，團隊將持續努力，讓全球視野的教育願景深入校園和社區，創造多元共融的學習素養，實現「深耕在地，鏈結全球」的教育使命。