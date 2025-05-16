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雙引擎F-55要來了！川普擬打造F-35進化版　F-47六代戰機搶空優

▲▼川普在卡達杜哈舉行的商業圓桌會議上，與奇異航空執行長發言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在卡達杜哈舉行的商業圓桌會議上，與奇異航空執行長發言。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日出訪中東，他在卡達首都杜哈會見波音與奇異航空（GE Aerospace）等企業高層時透露，美國正研擬開發一款名為「F-55」的新型雙引擎戰機，同時也計畫對F-22猛禽（F-22 Raptor）戰機進行重大升級，推出「F-22 Super」版本。他強調，若價格合適，這些先進戰機將迅速推動量產計畫，並作為F-35與F-22的後繼機型。

根據美媒《CNN》，川普在卡達杜哈舉行的圓桌會議上指出，F-55可視為F-35的升級版，也是一項全新開發的戰機，具備雙引擎配置。他表示，「我們會開發F-55，如果價格合理，那將是一款F-35的超級升級版本」；他同時提到，F-22仍是目前最美的戰機，但美國將進一步升級，推出現代化版本的「F-22 Super」。

外界解讀川普此番談話，與洛克希德馬丁近期提出的「五代半」戰機構想相呼應。該公司因未能贏得由波音奪得的F-47合約，正考慮將相關技術應用於現役F-35機型，並強調可望以較低成本實現高性能戰力。洛克希德馬丁執行長泰克里特（James Taiclet）指出，「我們會把這個底盤打造成法拉利。」

F-47為美國第六代戰機計畫，由載人的主機搭配無人機作戰，成為F-22的繼任機型。川普上月已將F-47合約授予波音。洛克希德在空軍的「下一代空中優勢」（NGAD）計畫中敗北，亦被排除在海軍新一代匿蹤戰機的競標之外。

此外，川普提及的F-55，也可能與美國海軍的F/A-XX計畫相關。該計畫旨在取代老化的F/A-18超級大黃蜂機隊，採用自有的第6代匿蹤戰機。《路透社》指出，該案正面臨行政部門與國會間的角力。

目前，F-22已停止生產，任何大幅升級都可能耗費高額經費。分析人士指出，F-55採雙引擎設計，顯示其不會只是F-35的衍生型，而是全新研發的平台。英國國防專家圖薩（Francis Tusa）表示，「在F-35上加一具引擎，就已經是另一種戰機了。」

目前，洛克希德仍持續進行F-35的技術與軟體升級，以提升顯示與處理能力。該公司也公開感謝川普對F-35與F-22的支持，強調將配合政府的空中優勢發展藍圖。

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