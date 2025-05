發布「神秘數字8647」疑威脅對川普下手　FBI前局長挨轟刪文

▲前聯邦調查局長柯米遭特勤局調查,因為他發布由貝殼排列的數字8647照片。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前聯邦調查局長柯米(James Comey)疑似透過Instagram發布神秘數字「8647」,煽動對總統川普採取暴力行為,如今特勤局已對他展開調查。在美國,數字86代表除掉某物或是驅逐某人,47則是第47任總統川普的代號,這被解讀為對川普的死亡威脅。

柯米發布的這張照片是利用貝殼排成的8647數字,提及「我在海邊散步時看到很酷的貝殼」。這被川普政府官員與川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)視為對白宮主人川普的死亡威脅。

白宮副幕僚長布多維奇(Taylor Budowich)透過社群平台X指出,當川普在中東進行海外訪問期間,前聯邦調查局長卻發布這則可被解讀為對美國現任總統打擊的貼文,令人擔憂,正認真看待此事。川普長子小唐納則是轉發柯米發文截圖稱,「科米就這麼隨口呼籲謀殺我父親。這就是民主黨媒體崇拜的對象。瘋了!!!!」

Just James Comey causally calling for my dad to be murdered.



This is who the Dem-Media worships. Demented!!!! pic.twitter.com/4LUK6crHAT