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發布「神秘數字8647」疑威脅對川普下手　FBI前局長挨轟刪文

▲▼ 美國前聯邦調查局長柯米（James Comey）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前聯邦調查局長柯米遭特勤局調查，因為他發布由貝殼排列的數字8647照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前聯邦調查局長柯米（James Comey）疑似透過Instagram發布神秘數字「8647」，煽動對總統川普採取暴力行為，如今特勤局已對他展開調查。在美國，數字86代表除掉某物或是驅逐某人，47則是第47任總統川普的代號，這被解讀為對川普的死亡威脅。

柯米發布的這張照片是利用貝殼排成的8647數字，提及「我在海邊散步時看到很酷的貝殼」。這被川普政府官員與川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）視為對白宮主人川普的死亡威脅。

白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）透過社群平台X指出，當川普在中東進行海外訪問期間，前聯邦調查局長卻發布這則可被解讀為對美國現任總統打擊的貼文，令人擔憂，正認真看待此事。川普長子小唐納則是轉發柯米發文截圖稱，「科米就這麼隨口呼籲謀殺我父親。這就是民主黨媒體崇拜的對象。瘋了!!!!」

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）證實，名譽掃地的前聯邦調查局長柯米呼籲暗殺川普，國土安全部與特勤局正對此進行調查，將做出適當回應。聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）表示，正與特勤局進行溝通，FBI將提供一切必要協助。

柯米已把這篇貼文刪除，並稱他沒想到會有人把沙灘數字照片與暴力聯想在一起，「我從未有過這樣的念頭，不過我反對任何形式的暴力，所以我刪除該貼文」。

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