川普第11名金孫報到！次女蒂芬妮生下男寶　曬小腳丫照報喜

▲蒂芬妮生下男寶寶，在社群網站曬出小腳丫照片報喜。（翻攝tiffanytrump IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的次女蒂芬妮（Tiffany Trump）15日生下一名男寶寶，正式升格母親。這是她與丈夫麥可布魯斯（Michael Boulos）迎來的第一個孩子，並將他命名為「亞歷山大川普布魯斯」（Alexander Trump Boulos）。同時，他也是川普的第11名孫輩，家族再添新血。

蒂芬妮15日在IG分享一張手握寶寶小腳丫的黑白照片，宣布新生命到來。她滿懷喜悅發文：「歡迎來到這個世界，我們親愛的小寶貝男孩──亞歷山大川普布魯斯。我們無法用言語形容對你的愛！謝謝你來到我們的生命中！2025年5月15日。」

▲蒂芬妮和丈夫麥可在白宮橢圓形辦公室拍照。（翻攝tiffanytrump IG）

現年31歲的蒂芬妮，是川普與第二任妻子瑪拉梅普爾斯（Marla Maples）的獨女，2022年與27歲的黎巴嫩裔美國商人麥可結婚。去年10月，川普在底特律演講時首次透露女兒即將為人母的消息。川普當時稱，麥可、蒂芬妮都是優秀的年輕人，還介紹了親家、也就是麥可的父親馬薩德布魯斯（Massad Boulos）。目前馬薩德擔任川普的白宮高級顧問，負責阿拉伯、中東以及非洲事務。

至於蒂芬妮和麥可的戀情始於2018年，兩人於希臘米科諾斯島一家由女星琳賽羅涵（Lindsay Morgan Lohan）經營的夜店相識。麥可來自黎巴嫩富裕家族，其家族事業主要經營於奈及利亞，涵蓋建築、零售與物流等多個領域。

▲蒂芬妮和老爸川普。（翻攝tiffanytrump IG）

2021年1月，川普結束第一任任期前，蒂芬妮和麥可在白宮玫瑰園訂婚，當時麥可用價值約120萬美元（約新台幣3,613萬元）的鑽戒向蒂芬妮求婚。兩人2022年11月，在川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行盛大婚禮，婚禮融合西式與黎巴嫩傳統文化。

如今蒂芬妮生下男寶寶，他是川普的第11名孫子，他的長子小唐納（Donald Trump Jr.）與前妻育有5名子女；伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）育有3名孩子；艾瑞克與拉拉則育有2名子女。



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