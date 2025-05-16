　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普第11名金孫報到！次女蒂芬妮生下男寶　曬小腳丫照報喜

蒂芬妮生下男寶寶，在社群網站曬出小腳丫照片報喜。（翻攝tiffanytrump IG）

▲蒂芬妮生下男寶寶，在社群網站曬出小腳丫照片報喜。（翻攝tiffanytrump IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的次女蒂芬妮（Tiffany Trump）15日生下一名男寶寶，正式升格母親。這是她與丈夫麥可布魯斯（Michael Boulos）迎來的第一個孩子，並將他命名為「亞歷山大川普布魯斯」（Alexander Trump Boulos）。同時，他也是川普的第11名孫輩，家族再添新血。

蒂芬妮15日在IG分享一張手握寶寶小腳丫的黑白照片，宣布新生命到來。她滿懷喜悅發文：「歡迎來到這個世界，我們親愛的小寶貝男孩──亞歷山大川普布魯斯。我們無法用言語形容對你的愛！謝謝你來到我們的生命中！2025年5月15日。」

川普第11名金孫報到！次女蒂芬妮生下男寶　曬小腳丫照報喜

▲蒂芬妮和丈夫麥可在白宮橢圓形辦公室拍照。（翻攝tiffanytrump IG）

現年31歲的蒂芬妮，是川普與第二任妻子瑪拉梅普爾斯（Marla Maples）的獨女，2022年與27歲的黎巴嫩裔美國商人麥可結婚。去年10月，川普在底特律演講時首次透露女兒即將為人母的消息。川普當時稱，麥可、蒂芬妮都是優秀的年輕人，還介紹了親家、也就是麥可的父親馬薩德布魯斯（Massad Boulos）。目前馬薩德擔任川普的白宮高級顧問，負責阿拉伯、中東以及非洲事務。

至於蒂芬妮和麥可的戀情始於2018年，兩人於希臘米科諾斯島一家由女星琳賽羅涵（Lindsay Morgan Lohan）經營的夜店相識。麥可來自黎巴嫩富裕家族，其家族事業主要經營於奈及利亞，涵蓋建築、零售與物流等多個領域。

川普第11名金孫報到！次女蒂芬妮生下男寶　曬小腳丫照報喜

▲蒂芬妮和老爸川普。（翻攝tiffanytrump IG）

2021年1月，川普結束第一任任期前，蒂芬妮和麥可在白宮玫瑰園訂婚，當時麥可用價值約120萬美元（約新台幣3,613萬元）的鑽戒向蒂芬妮求婚。兩人2022年11月，在川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行盛大婚禮，婚禮融合西式與黎巴嫩傳統文化。

如今蒂芬妮生下男寶寶，他是川普的第11名孫子，他的長子小唐納（Donald Trump Jr.）與前妻育有5名子女；伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）育有3名孩子；艾瑞克與拉拉則育有2名子女。


更多鏡週刊報導
川普倒數迎第11名金孫！次女蒂芬妮將臨盆　伊凡卡幫辦產前趴曝「胎兒性別」
川普8歲金孫白宮彈琴獻藝　伊凡卡曬「總統桌任他鑽」重現經典
伊凡卡48小時快閃見老爸川普　父女共飲「神祕血色飲料」引關注

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快加油！　下周汽油估調漲
閃兵過36歲僅罰錢？　 內政部嚴正澄清：最重判7年徒刑
欠500萬被當豬仔賣！他登機前向免稅店求援獲救
打詐警被騙1095萬！竹聯、風飛沙2黑幫幹的　假冒黃仁勳詐6
日本櫻島火山「1天噴發3次」25航班取消！　大量火山灰狂襲
台中中友百貨、中國醫突停電　台電：線路異常跳電27秒
台中塔羅牌老師性侵繼女　產下一子
快訊／吳明達限制住居！「假釋撤銷」拘提送北檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰百年古寺爆醜聞！70歲住持涉挪「3億廟產」賭博　主動投案認了

美國貿易代表葛里爾訪韓出席APEC　今與南韓代表進行關稅談判

日本櫻島火山「1天噴發3次」25航班取消！　大量火山灰狂襲

川普第11名金孫報到！次女蒂芬妮生下男寶　曬小腳丫照報喜

西班牙體育場外「汽車衝撞人群」15傷　驚悚畫面曝光

圖利金建希一家！高速公路興建計畫「更改路線」　韓警搜索國交部

發布「神秘數字8647」疑威脅對川普下手　FBI前局長挨轟刪文

女街友熟睡中遭縱火「秒成火球」！　美警公布恐怖監視器畫面

中國犯台恐讓美國陷經濟大蕭條　美眾議員模擬「鎖台3步驟」

不跪舔川普！哈佛大學校長「自願減薪25%」　控告白宮刪預算

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

泰百年古寺爆醜聞！70歲住持涉挪「3億廟產」賭博　主動投案認了

美國貿易代表葛里爾訪韓出席APEC　今與南韓代表進行關稅談判

日本櫻島火山「1天噴發3次」25航班取消！　大量火山灰狂襲

川普第11名金孫報到！次女蒂芬妮生下男寶　曬小腳丫照報喜

西班牙體育場外「汽車衝撞人群」15傷　驚悚畫面曝光

圖利金建希一家！高速公路興建計畫「更改路線」　韓警搜索國交部

發布「神秘數字8647」疑威脅對川普下手　FBI前局長挨轟刪文

女街友熟睡中遭縱火「秒成火球」！　美警公布恐怖監視器畫面

中國犯台恐讓美國陷經濟大蕭條　美眾議員模擬「鎖台3步驟」

不跪舔川普！哈佛大學校長「自願減薪25%」　控告白宮刪預算

華信「引擎外罩上掀」停飛檢修　民航局啟動調查：要求全機隊檢查

輝達台灣總部揭曉？　黃仁勳笑答 ：「現在說太多就破壞驚喜」

三菱「歐規日蝕休旅」轉生為電動車！9月開賣、還有大電池版本

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

金慧成猛打秀5次上壘　道奇教頭點出最大優勢：大谷打起來更輕鬆

IU、V驚喜現身餐廳慶生！零變裝直擊照曝光　粉絲嗨炸：畫面真好看

台南4星排隊名店爆食安！網批：手沒洗直接醃肉　衛生局揪3缺失

回顧賴清德就職周年表現　藍委痛批未來三年恐成最黑暗的災難

民進黨公布賴清德滿意度達57.3％　國民黨：國王的新衣看不見民怨

川普施壓蘋果撤出印度　「美國製造」只是秀的布景？

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

國際熱門新聞

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

俄25歲辣師「逼小學男童揉奶」

伊朗宣布放下核武　只希望美國答應1條件

女獄警迷戀性侵犯！獄中無套激戰40次

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

新手機要不要貼膜？日媒揭「1配件」更重要

男童跳蚤市場買到「真手榴彈」　一拉爆了

專家打臉「週二買機票最便宜」　揭2時段買最便宜

日屁孩惡搞Sukiya！拿公用茶壺「對嘴狂灌」下場慘

強震釀泰國建築倒塌！調查報告出爐

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

美中關稅暫降漲勢延續　美股收高271點

南非外交部擅改我國駐處地址

更多熱門

相關新聞

FBI前局長發神秘數字　疑威脅對川普下手

FBI前局長發神秘數字　疑威脅對川普下手

美國前聯邦調查局長柯米（James Comey）疑似透過Instagram發布神秘數字「8647」，煽動對總統川普採取暴力行為，如今特勤局已對他展開調查。在美國，數字86代表除掉某物或是驅逐某人，47則是第47任總統川普的代號，這被解讀為對川普的死亡威脅。

女街友熟睡遭縱火！秒成火球畫面曝

女街友熟睡遭縱火！秒成火球畫面曝

美議員：中國犯台恐讓「美陷入經濟蕭條」

美議員：中國犯台恐讓「美陷入經濟蕭條」

不跪舔川普！哈佛大學校長「自願減薪25%」

不跪舔川普！哈佛大學校長「自願減薪25%」

傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

關鍵字：

川普蒂芬妮北美要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面