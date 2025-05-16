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川普：研發「雙發」F-35並命名為F-55　F-22猛禽戰機也將升級為超級戰機

▲▼F-35A。（圖／美國空軍）

▲美軍F-35是單發引擎，不受川普喜歡。（圖／美國空軍）

軍武中心／台北報導

美國總川普15日在卡達首都杜哈（Doha）宣布，美國將要對F-35進行超級升級，打造為雙發動機的F-55，因為他不喜歡單發機型。此外，他還提及「世上最美的戰機」F-22猛禽戰機，將出現升級版，變成「F-22超級戰機」（F-22 Super）。

美國Axios新聞網報導，川普在卡達杜哈商業圓桌會議上的談話顯示，引發極大關注，因為這是兩款從未被公開提及的機型。這類動輒耗資數十億美元的重大計畫，不排除相關籌備作業可能已展開。

川普發表談話時，身邊除了波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）之外，還有奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（Larry Culp）等人。這兩家公司分別是研發F-35和F-22的洛克希德馬丁（Lockheed Martin），以及引擎製造商普惠（Pratt & Whitney）的主要對手，但是此前沒能爭取到空軍六代機（F-47）標案。

▲▼ 南韓F-35A戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ F-35A戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

稍早之前，波音才宣布，與卡達航空（Qatar Airways）達成210架波音廣體客機的訂單，這是波音有史以來最大的廣體客機訂單，採用的將是奇異航太的動力裝置。因此，外界猜測，川普的談話，應該不是隨興，因為把F-35戰機升級為雙發，連同「極度現代化版本」的超級F-22（F-22 Super），有望為洛德（Lockheed Martin）帶來重大利多，一切都是為了銷售。

所以，川普在卡達的談話十分明白，「F-35將採用兩台引擎進行升級，我叫它F-55」，「如果價格合適——我們要爭取合適價格，這將是一款雙引擎的F-35超級升級版。」川普還補充說，「我們也會升級F-22」。

然而，《突發防務》（Breaking Defense）網引述分析家，認為川普所描述的，將是一項富有挑戰性的任務，因為單發改成雙發，意味著必須重新設計，堪比打造一款新型戰機。評論甚至質疑，既然已經有六代機F-47專案，那花費昂貴的研發預算，用在雙發F-35戰機上是否妥當。

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