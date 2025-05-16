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大陸 大陸焦點 特派現場

陸三名性侵未成年惡狼執行死刑　一人曾假冒初中生網路交友作案

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲大陸三名性侵未成年被害者之惡狼遭執行死刑。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸最高法院今（16）日核准對性侵未成年人的三名惡狼趙某、王某某及陳某某執行死刑。大陸最高院刑一庭負責人強調，法院對性侵害未成年人犯罪始終堅持「零容忍」態度，「通過充分發揮審判職能，依法嚴懲犯罪分子，體現對未成年人的特殊、優先保護。」

遭執行死刑的性侵犯趙某於2018年4月至2019年3月間，利用在非法成立的「成長教育基地」擔任教員之身份，與多名教員採用毆打、辱罵、體罰、強迫勞動、關禁閉等方式對數十名未成年學員實施虐待和非法拘禁，藉由施暴而成的心理控制，採取脅迫、利誘及攝影等手段，多次對8名未成年女學員性侵得逞，受害者甚至包括3名幼女。

此外，趙某還逼迫受害者長期服用避孕藥，其性侵行為導致多人患上婦科病，經一審、二審法院以「強姦罪」判處趙某死刑，最高法院依法予以核准。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

另一名性侵犯王某某於2019年9月至2022年5月在網路平台上以小學和初中女學生為對象，假冒導演招募童星或女性未成年人的方式，誘騙、脅迫未成年被害者拍攝並發送裸體等不雅照片、影片供其觀看，再以檢查身體為由誘騙或以公開不雅照、影片等方式威脅，將受害者約出性侵。

犯罪期間，王某某共性侵猥褻9名未成年女性，包括7名幼女及1名精神發育遲滯的未成年女性，對部分幼女長期、多次性侵並嚴重凌辱。令人髮指的是，王某某還猥褻其餘10名幼女和1名男童，經法院一審、二審以強姦罪判處王某某死刑，最高法院依法予以核准。

性侵犯陳某某於2022年1至4月經由他人介紹，冒充同齡人先後加入20多個初中學生自建的QQ群或微信群，隨機添加群內女學生為好友，以誘騙、脅迫等方式約出部分女學生後性侵。

陳某某單獨性侵3名幼女7次，性侵1名未成年女性未遂，並將過程拍下，以此脅迫受害者，經法院一審、二審以強姦罪判處陳某某死刑，最高法院依法予以核准。

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