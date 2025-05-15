陸國防部「80後」發言人蔣斌亮相　史上「任期最長」吳謙「另有任用」

▲大陸國防部首名「80後」發言人蔣斌。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

大陸國防部新任發言人蔣斌今（15）日首次亮相，他也成為該職務首名「80後」任用者。根據大陸國防部官網顯示，目前有2名新聞發言人，分別為張曉剛和蔣斌。至於從2015年6月便接下發言人一職的吳謙，在創下史上最長發言人任期的10年後，已經被官網撤下，據了解，吳謙將另有任用。

公開資訊顯示，蔣斌於2024年6月任國防部新聞局副局長，1982年出生於四川，曾先後在前解放軍外國語學院，英國伯明翰大學學習，他也曾擔任國防部國際軍事合作辦公室翻譯室主任等職。

大陸不具名的軍界人士向《環球時報》透露，蔣斌的溝通能力強，英語很好，做事踏實，為人很低調，「他主持風格柔中帶剛，在儒雅溫和中透露出立場堅定的態度，相信是一個出色的發言人。」

▲大陸國防部前任發言人吳謙「另有任用」。（圖／記者任以芳攝）

至於大陸國防部史上「最長壽」的發言人吳謙，在任內度過10年歲月，他於今（2025）年3月27日主持完任內最後一場例行記者會後，正式離開發言人職位。

據了解，吳謙的外型斯文帥氣，十分受到大陸網友喜愛，此外，他也曾在記者會上援引流行用語，以電影《哪吒2》中的台詞向台灣喊話，「早晚要來收了你們。」這句引用台詞而成的一段話在當時隨即登上微博熱搜。

大陸國防部新聞局成立迄今，共出現過9名發言人。首任是由胡昌明和黃雪平兩人搭檔，此後是耿雁生和楊宇軍，在耿雁生屆齡退休後，便由均曾在英國留學的楊宇軍和吳謙組成「雙海歸」搭檔。直至2016年2月，任國強成為設立國防部新聞發言人以來的第6位發言人，第7位新聞發言人是譚克非。