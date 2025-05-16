發布總統大選假民調！媒體人受對岸指示找教授協助　獲緩刑定讞

▲媒體人竟找大學退休教授製作假民調，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

「指動新媒體傳播」公司負責人林献元，在2024年總統大選前接受大陸人士指示，找上靜宜大學退休副教授蘇雲華，連續多次在「指傳媒」等多個網站，發布總統大選不實民調。檢方依照違反《反滲透法》、《正副總統選罷法》等提起公訴。最高法院審理後，將林男判刑9月，另判刑3月得易科金；將蘇男判刑6月、得易科罰金。但也分別宣告2人緩刑3年與2年的自新機會，全案定讞。

判決指出，林男於2023年5月2日申請獲核准設立「指動新媒體傳播有限公司」，而後在當年10月，找上自己的大學老師、靜宜大學退休副教授蘇雲華，製作「2024年中華民國總統大選民意調查」供指動新公司使用。2人都接受中國共產黨福建省委員會直屬報社《海峽導報》之社委林靖東指示，發布多次不實民調。

而根據法院調查發現，2人自2023年12月起，並未找人進行民意調查，僅是在火車站以隨機拍照、攀談方式假裝有實際製作民調，就把其他單位做出的民調資料修改，分別發布在「元丰傳媒」、「藍雀新傳媒」、「指傳媒」、「台灣華報」等網路新聞媒體平台。藉以暗示藍綠兩方參選人選情緊繃，泛藍選民應放棄排名居後之「柯盈配」，影響投票權人的投票意向。

而2人還將這些民調資料，以微信等通訊軟體，傳送給中共國台辦新聞局長暨發言人陳斌華，再由陳斌華指示林靖東，撥款進林男帳戶中。總計林男帳戶共收受人民幣132,230元(以匯率4.4計算，折合新臺幣約581,812元)。檢方因此依照違反《反滲透法》、《正副總統選罷法》等罪嫌，對林、蘇二人提起公訴。

一審法院審理後，將林男判刑8月、蘇男判刑4月，均得易科罰金。上訴二審後，台中高分院改認定2人的行為確實違反《反滲透法》，因此加重改判林男有期徒刑9月，另判刑3月、得易科罰金9萬元，但宣告林男緩刑3年的自新機會；另外也將蘇男加重改判有期徒刑6月、得易科罰金18萬元，但也宣告他緩刑2年。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞，林、蘇二人免去牢獄之災。