變賣5000億資產換免死　越南女首富張美蘭獄中寫信求情

▲張美蘭在獄中寫信求情，表達願意變賣名下多項房地產，換取免死。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）去年遭判死刑。依據她律師Giang Hong Thanh於13日透露，張美蘭在獄中寫信求情，表達願意變賣逾5000億資產，把她的房地產帝國變成「下金蛋的鵝」，換取避免死刑。

法新社引述律師說法指出，張美蘭在獄中致函由國家管理、處理其財產的委員會，內容提及她的資產遭到嚴重低估，可能造成國家損失，影響到她的權益。

張美蘭表示，政府指定企業評估她的726項資產，其中好幾個的位置就在越南主要城市黃金地段，估價約為97億美元（約2899億元台幣）。但她認為，在胡志明市當局發布新的土地價格指引後，這些資產的價值很可能已經上漲3至5倍，若對她另外440項資產進行估價，政府至少可以再收取77億美元（約2301億元台幣）。

張美蘭在信中提到，憑藉她30年房地產經驗以及對法律的瞭解，「我可以把大部分資產變成『下金蛋的鵝』，這樣政府就能回收成本」，並懇請政府相關部門允許她參與資產管理事宜。

張美蘭因涉及越南有史以來最大金融詐欺案在去年遭定罪判處死刑，涉案金額達270億美元，且上訴失敗，法院裁定沒有理由減刑，但若她能夠償還四分之三侵占款項，可免死。