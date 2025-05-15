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女獄警迷戀性侵犯！獄中無套激戰40次　還想「偷渡精液」為他懷孕

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 奧斯汀和特倫戈夫陷入熱戀，多次在獄中發生關係。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女獄警和一名「極度危險」的性侵犯墜入愛河，多次趁上班時間在獄中激戰，6個月內至少發生40次性行為，甚至一度懷孕。女警事後因意外受傷逃過牢獄之災，但法院直言其行為嚴重背叛公眾信任。

《每日郵報》報導，這名29歲女獄警奧斯汀-薩丁頓（Cherri-Ann Austin-Saddington）2019年開始在波特蘭島的佛恩皇家監獄（HMP The Verne）值勤，與31歲囚犯特倫戈夫（Bradley Trengrove）相識後陷入熱戀。特倫戈夫此前因性侵及與未成年發生性行為，被判13年徒刑。

特倫戈夫坦承，兩人會在無人的工坊裡幽會，後來奧斯汀會在休假日到監獄上班，和他一起做維修工作3至4小時，期間發生30至40次無保護措施的性行為，直到去年11月，奧斯汀向他坦承懷了他的孩子。他勸奧斯汀不要冒險和他見面，但奧斯汀不願兩人約會時間減少，最終在懷孕第8周流產。

奧斯汀為了和情人聯絡，甚至偷渡一支手機進監獄給他，通訊錄中將他命名為「未來老公」。後來特倫戈夫於2023年3月移監至德文郡，奧斯汀仍使用假名前往探視，甚至將注射器藏在內衣裡前往探監，只為儲存對方精液為自己「人工授精」，有次搜身時被獄方發現沒穿內衣褲且身上藏有空的注射器，因此被捕。

她被控公職失職及走私手機罪，但因意外失足傷及脊椎，只能靠輪椅代步，被判2年徒刑，緩刑18個月。特倫戈夫則承認協助女方不法行為、在獄中持有手機及非法傳輸影片等，追加2年3個月刑期。

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