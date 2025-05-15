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台南郭信良貪污判13年！上訴間又涉綠能弊案　檢求科技監控失敗

▲原台南市六個行政區搶修工程開口契約， 8個月內流標14次仍未決標，造成許多緊急工程延宕修護，郭信良要求市府說明並限期改善。（圖／記者林東良翻攝）

▲檢方聲請法院對台南市前議長郭信良科技監控，遭法院駁回確定。（圖／記者林東良翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南市前議長郭信良因涉嫌重劃弊案貪污案，一審遭判刑13年，目前案件上訴二審台南高分院審理中。由於郭信良上月初又捲入綠能弊案遭30萬元交保，因此台南高分檢以他有潛逃之虞，請求法院對他實施科技監控，但法院駁回。檢方向最高法院提出抗告，但最高法院審理後，也認為沒有必要，因此駁回檢方抗告。

檢方起訴指稱，郭信良於2021年在職期間，參與安南區佃西自辦市地重劃，檢方指控他與佃西里長高進見合謀，向業者收賄1300萬元；案經台南地檢署起訴後，一審台南地方法院將他判處有期徒刑13年，褫奪公權8年。目前案件上訴第二審高等法院台南分院審理中。

不過檢方偵辦綠能弊案，在4月間發動大規模搜行動，發現郭信良也捲入其中。檢方傳喚他到案後，諭令將他30萬元交保候傳。因此高等檢察署台南分署檢察官認為，郭信良在前案中遭判刑13年，有逃亡動機。再加上台南市（縣）歷任議長中，黃郁文、吳健保等人都是判刑後放棄高額保金潛逃。甚至連最近炒作TDR案遭判刑的「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，也是棄高額保金潛逃。因此檢方為了確保被告能於日後審理及執行程序順利進行，請求台南高分院對郭信良、高進見2人實施科技監控。

案經台南高分院審理後，認為郭、高二人於2023年9月交保後，至今1年多的審理程序中均配合到庭。此外，也已經對郭、高二人分別裁定150萬、50萬交保，並限制出居、限制出海，以及限制出境，以避免逃亡可能，對2人已經具有約束力。因此台南高分院駁回檢方請求。

檢方再向最高法院提出抗告。最高法院審理後，認為台南高分院裁定於法與據、並無違誤，因此15日駁回檢方抗告，全案確定。

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