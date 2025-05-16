蔡英文出訪穿「9萬塊風衣」被酸奢侈！律師曝家底：有什麼好嘴

▲蔡英文的風衣外套引發討論。（圖／翻攝自FB／蔡英文 Tsai Ing-wen）



記者鄺郁庭／綜合報導

前總統蔡英文近日在粉專分享身在立陶宛的照片，有網友發現她身上的黑色風衣要價9萬多塊，便開批奢侈浪費。對此，律師林智群認為，以一個資產超過1億元的人而言，蔡英文完全負擔得起，沒什麼好嘴，她穿起來也蠻好看的，「難道要像阿北一樣去歐洲訪問，跟歐洲政治人物見面，穿西裝褲搭球鞋？」

林智群在臉書提到，「蔡英文穿風衣外套很好看，媒體找出來品牌，也是冷門的牌子（至少不是大家知道的牌子），然後看到標價9萬元，一堆人罵她奢侈浪費。」但蔡英文資產超過1億元，買得起9萬元的衣服天經地義，「連戰老婆每次出現都珠光寶氣的，那些藍腦人有靠北過嗎？」

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他進一步表示，一件質感好的風衣可以穿十幾年，「與其每年買一堆快時尚的衣服一直換，還不如好的質感衣服買一兩件。重點是，蔡英文穿起來蠻好看的。」更直指台灣人長期以來忽視「美感教育」，導致很多人即使穿名牌，卻毫無搭配，「甚至醜！」

林智群也分享自己旅歐的感想，「我之前去義大利、奧地利、捷克，印象深刻的是他們的美感，窗戶外佈滿花草，街上行人大部分都穿得非常有型，不見得是很貴的衣服，但搭配起來就是好看，符合他們的身型，這個美感真的是值得我們學習。」最後他忍不住直呼，「難道要像阿北一樣去歐洲訪問，跟歐洲政治人物見面，穿西裝褲搭球鞋，這樣才是最好看最親民嗎？」