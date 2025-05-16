找陸軍裝甲564旅出「法會公差」引反彈　宮廟喊冤：權力沒那麼大

▲陸軍裝甲564旅。（資料照）



記者賴文萱／高雄報導

高雄一家宮廟近日要舉辦法會，但傳出因要省錢省力，向鄰近的陸軍八軍團564旅「要人支援」，甚至為避人耳目，還希望官兵「不准穿戴有國軍標誌服裝」，造成官兵大反彈。被點名的阿蓮天聖宮今日澄清表示，只是招募志工，未要求軍方一定要派人參加，權力沒那麼大。

有基層官兵上網爆料指出，高雄地方宮廟在法會準備期間，要求陸軍第八軍團裝甲564旅派遣官兵當「廟會公差」、「法會公差」，協助法會場地整理，甚至還希望官兵「不准穿戴有國軍標誌服裝」。

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被點名的阿蓮天聖宮今出面喊冤，表示近十年來國道事故頻傳，因此舉辦這場國道灑淨祈福大法會，主要是希望慈悲的媽祖能淨化國道磁場。全國各地約有50-60位師父都前來一起誦經，是很有意義的法會，但因連續辦6天才需要招募很多志工來幫忙，但絕未要求軍方一定要派人參加。

廟方澄清，當時只是很單純的向軍方提出需求，說明在什麼時候需要招募志工，如果有意願的人就可以報名，廟方權力也沒有大到能要求軍方參與，原意被曲解成強硬態度去指揮，覺得雙方溝通有點差距，也很委屈。

陸軍司令部今日證實此事，但經單位評估，無法支援兵力，已向宮廟說明。軍方強調，各單位接獲地方政府、學校機構、民間團體或民事責任區內申請支援活動兵力派遣（含社團）時，須依「國軍支援社會活動兵力派遺權責劃分作業規定」，在不影響部隊戰備任務、正常訓練及不損及官兵權益為前提等項審慎評估，並簽奉單位權責長官核准後，始可派遣。