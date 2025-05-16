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柯文哲拉陳其邁救援！質疑亞灣2.0計劃容獎　高市府深夜發聲譴責

▲▼ 柯文哲拉陳其邁救援！質疑亞灣2.0計劃容獎　高市府深夜發聲譴責。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯文哲拉陳其邁救援！質疑亞灣2.0計劃容獎。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北地院15日審理京華城案後，台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲的臉書，發出一篇文章直指，高雄亞灣2.0原本只能給5%容積獎勵，高雄市卻給了足足4倍達20%，質疑「綠能，你不能；陳其邁可以，柯文哲不行」。對此，高雄市深夜發聲譴責，京華城案為純屬私人財團的一宗土地利益，對於政黨人士混淆視聽，將國家核定重大建設類比調查中弊案，予以嚴正譴責。

都發局說，亞灣2.0為行政院112年5月11日核定之國家重大經建計畫，市府依照都市計畫法第27條第1項第3款，根據國家政策方針，研提細部計畫變更並經都委會審議同意，分別於112.4.17 「變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫(配合行政院亞灣5G AIoT創新園區推動方案)土地使用分區管制要點暨都市設計基準案」，以及113.1.10「變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫(配合行政院亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案)土地使用分區管制要點、都市設計基準暨事業及財務計畫案」完成都市計畫案公告實施。

上述亞灣2.0都市計畫案，該容積獎勵內容，主要為鼓勵產業投資興辦營運總部或研發中心等，具擴大產業群聚及帶動就業機會者，得給予基準容積20%獎勵；惟申請者其投資計畫須經審認合格，相關程序均依法依規辦理，其目的在透過獎勵投資，帶動城市發展與經濟、就業等公共效益。

反觀，京華城案未在都更區域內，且未經合法法源及程序，逕予私人財團違法「準用」都市更新獎勵容積，且只有唯一一宗土地的私人財團受益，大相逕庭。

▲▼ 柯文哲拉陳其邁救援！質疑亞灣2.0計劃容積獎勵　高市府深夜譴責。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯文哲拉陳其邁救援！質疑亞灣2.0計劃容獎，高市府發聲譴責。（圖／記者賴文萱翻攝）

都發局說，亞灣2.0所在範圍除在91年就列為公劃都市更新區，另其都市計畫鼓勵產業投資興辦營運總部或研發中心等，具擴大產業群聚及帶動就業機會者，得給予基準容積20%獎勵之適用，並設有限定適用時間至118年3月2日屆期的落日條款。

都發局強調，亞灣2.0的產業容積獎勵數額，符合依都市計畫法第85條訂定之高雄市都市計畫法施行細則第24條容積獎勵上限，也就是不可超過法定容積20%之規定，適用範圍為亞灣2.0區域43.54公頃，區域內包括國有事業、公有土地等皆適用。

且符合內政部所頒定都市計劃細部計劃審議原則第八點：依第七點（細部計畫內各種住宅區及商業區之容積率）訂定之容積率，不得逾越都市計畫法省 (市) 施行細則或土地使用分區管制規則之規定，且不得違反主要計畫有關使用強度之指導規定。

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