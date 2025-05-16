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赴英國國會演說　蔡英文：台灣的存在嚇阻中國擴張野心

▲▼蔡英文赴英國國會演說，強調台灣的存在嚇阻中國擴張野心。（圖／取自蔡英文臉書）

▲蔡英文赴英國國會演說，強調台灣的存在嚇阻中國擴張野心。（圖／取自蔡英文臉書）

記者陳家祥／台北報導

前總統蔡英文台英國會小組邀請，在英國國會向友台議員發表演說。蔡英文特別向英國國會議員表達敬意，去年11月一致通過動議，明確指出聯合國大會第2758號決議從未提及台灣，「這項舉措對於反制台海冒進行為至關重要」。她強調，台灣身處捍衛民主的第一線，儘管面對來自強大鄰國的龐大壓力，但從未動搖對民主價值的承諾，證明了即使面對再多挑戰，民主依然可以生存與茁壯。

蔡英文說，1980年代我曾在倫敦求學數年，她仍然記得自己背著沉甸甸的書包，走在倫敦街頭、探索這座城市的日子，如今能夠重返這座承載我無數美好回憶的城市，意義非凡。

「當年在倫敦政經學院（LSE）唸書時，我從未想過有一天能夠站在英國上議院、在英國國會議員面前發表演說。」蔡英文表示，今天能夠來到這個全球敬重、並在英國治理體系佔據中心近千年的國會殿堂，實在是莫大的榮幸。更重要的是，今天我與一群堅定支持台灣民主的好友們齊聚一堂，讓我倍感光榮。

蔡英文說，今天的許多英國國會議員都曾經造訪台灣，親身體驗我們的民主精神與活力社會。今年2月，她有幸與由Sarah Champion議員率領的「台灣跨黨派國會小組」（APPG）代表團會面。其中包含多位年輕、剛當選的國會議員，這樣的交流不僅展現了雙邊緊密的關係，也為未來更加堅實的夥伴關係奠定良好基礎。

「近年來，我們的合作關係已有具體且可觀的成果。」蔡英文指出，單就離岸風電領域而言，英國的專業技術正是推動台灣成為亞洲風電樞紐的重要力量。目前已有超過40家英國企業在台設立據點，投入這一產業。對英國來說，台灣也是亞太地區最大的風電市場。

蔡英文說，然而，在當今全球局勢充滿不確定性的時刻，「相信大家都會同意，我們更應攜手合作，提升我們的韌性與安全」。在這個充滿變局的時代，反民主勢力越來越多地利用自由開放的社會環境，透過假訊息與影響力操作來製造分裂。英國正面臨這類威脅的顯著上升，台灣則是全球遭受此類攻擊最頻繁的國家。

蔡英文表示，台灣與英國皆具備對抗境外資訊操弄與干預（FIMI）的優秀能力，並持續交流經驗，以強化彼此的防禦。台灣積極學習英國在策略溝通及創新工具應用上的豐富經驗，同時也分享我們如何運用快速應變機制與協作網絡，來促進正確資訊的傳播與媒體素養的培養。

另外，蔡英文也提到，隨著人工智慧與社群媒體放大這些威脅，雙方在此領域的合作比以往任何時候都更加重要。民主制度的健康與否，仰賴我們能否切斷惡意影響、確保人民擁有可信賴的資訊環境。

「這是全球民主面臨嚴峻考驗的時刻。」蔡英文說，作為肩負人民託付的民意代表，有責任守護自身的民主制度，並與世界各地的民主國家團結一致。

蔡英文也向英國國會議員表達敬意。去年11月，國會一致通過動議，明確指出聯合國大會第2758號決議從未提及台灣。這項舉措對於反制台海冒進行為至關重要，有助於維持這條關鍵的國際貿易航道暢通無阻，並確保區域和平穩定。

蔡英文說，台灣身處捍衛民主的第一線，儘管面對來自強大鄰國的龐大壓力，但從未動搖對民主價值的承諾。事實上，台灣證明了，即使面對再多挑戰，民主依然可以生存與茁壯。

「台灣的存在與人民的堅定意志，對中國擴張野心構成關鍵嚇阻。」蔡英文強調，這意味著，台灣不只是民主的堡壘，更是維繫區域和平穩定的安全基石。由衷感謝理念相近的夥伴，願意挺身而出，捍衛我們共同的價值。台灣將持續為區域的安全與民主貢獻力量，並深化與其他民主國家的關係，讓我們都有更堅強的能力，應對挑戰、守護自由。

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