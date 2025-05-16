移工無照酒駕！見臨檢秒調頭連闖13紅燈噴8萬　還是通緝犯

▲逃逸移工騎到死巷，棄車狂奔 。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

又是酒駕！高雄警方日前執行擴大臨檢，發現一部機車看到路檢點就掉頭加速逃逸，警方上車直追，沒想到機車騎士猛催油門，連闖13個紅燈，騎到死路後又棄車狂奔，但遭到路過民眾圍捕壓制。警方查出騎士是逃逸移工，而且還因案遭通緝，他酒精濃度超標，除依法逮捕移送法辦外，交通違規部分也合計開出8萬400元罰鍰。

岡山分局9日在橋頭區鐵道北路執行擴大臨檢，針對可疑車輛加強攔查，過程中發現一名機車騎士發現路檢點後就掉頭迴轉，警方立即上車尾隨狂喊「停車」，不過騎士不理會，狂催油門，一路闖了13個紅燈，直到警方追到深處死巷，騎士便棄車逃逸，沿著橋邊步道狂奔。

警方狂追百公尺，有路過民眾加入圍捕，將該名騎士壓制在地，警方趕到後，發現騎士身上飄出濃厚酒氣，立即對他實施酒測，果然酒測值超標。

▲移工狂奔百米，有路過民眾加入圍捕行列 。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，范姓騎士不僅是失聯外籍男性移工，還遭到台南地檢署發布通緝，警方依公共危險罪嫌將他逮捕。交通違規部分，也查出范男沒有駕照，依《道路交通管理處罰條例》第21條第1項（無照駕駛）、第60條第1項（不服稽查取締），及第53條第1項（闖紅燈計13張）等規定，依法製單舉發，共計最高裁罰新臺幣8萬400元。