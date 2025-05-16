高雄13歲男童騎腳踏車鬼切！被酒駕男逆撞　左手慘斷指

記者賴文萱／高雄報導

高雄在母親節前後短短3天內發生2起酒駕致死車禍，市長陳其邁震怒要求警方嚴格執法，沒想到連續3天大執法後，又發生酒駕肇事。昨日（14日）在大社區，一名13歲男童騎腳踏車上路時，遭到一輛小貨車擦撞受傷，44歲駕駛陳男送醫被抓包酒測值超標，全案訊後依公共危險送辦。

▲高雄13歲男童騎腳踏車遭酒駕男撞傷，左手慘斷指 。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在15日16時許，經了解，44歲小貨車駕駛陳男當時沿三民路西向東駛入對向車道要超車直行，擦撞要左轉的13歲腳踏車騎士陳童左側手把，導致男童當場摔車，不僅全身擦挫傷，左手還斷指。

▲13歲男童騎腳踏車遭酒駕男撞傷，左手慘斷指 。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，雙方駕駛表達身體不適送醫救護，13歲腳踏車騎士意識清楚無生命危險，初步研判自小貨車駕駛陳男不依規定駛入來車道，腳踏車騎士未依規定轉彎導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

不過，小貨車駕駛陳男自送醫實施酒測，竟然超過法定標準值。警方強調，針對酒駕、不依規定駛入來車道掣單舉發，處以新台幣30,600元以上121,800元以下罰鍰，當場移置保管汽車、吊扣駕照2至4年、吊扣牌照2年，全案訊後依公共危險罪送辦。