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解放軍調整組建三所軍校！均視為高教院校　向社會招收高中畢業生

▲解放軍調整組建三所軍隊院校。（圖／CFP）

▲解放軍調整組建三所軍隊院校。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央軍委近日決定，調整組建中國人民解放軍陸軍兵種大學、中國人民解放軍信息支援部隊工程大學、中國人民解放軍聯勤保障部隊工程大學等3所院校，均為高等教育院校，面向社會招收普通高中畢業生。

▲大陸國防部首名「80後」發言人蔣斌。（圖／翻攝環球時報）

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／翻攝環球時報）

大陸國防部發言人蔣斌表示，陸軍兵種大學以陸軍裝甲兵學院、陸軍炮兵防空兵學院為基礎組建，校本部位於安徽合肥；信息支援部隊工程大學以國防科技大學信息通信學院、陸軍工程大學通信士官學校為基礎組建，校本部位於湖北武漢；聯勤保障部隊工程大學以陸軍勤務學院、陸軍軍事交通學院本部及所屬汽車士官學校為基礎組建，校本部位於重慶。

公開資訊顯示，陸軍裝甲兵學院主要承擔裝甲兵生長軍官高等教育等培訓任務，同時承擔陸軍武器裝備科研任務，陸軍炮兵防空兵學院則是面向步兵、炮兵、防空兵和裝甲兵培養初級指揮軍官，同時還承擔碩士、博士研究生等高層次人才培養任務。

信息支援部隊則是成立不久的新兵種。國防科技大學信息通信學院主要培訓對象包含現職軍官、生長軍官、士官等，覆蓋軍委、戰區兩級聯指和軍兵種部隊信息通信領域各個層級；陸軍工程大學通信士官學校是解放軍唯一未中斷辦學歷史的通信院校。

陸軍勤務學院則是一所培養後勤通用專業軍事人才的高等教育院校；陸軍軍事交通學院是培養運輸投送人才的主要管道，同時，也是助力戰略投送能力提升的種子院校。

大陸軍事專家宋忠平分析指，軍改所提及的「軍種主建」，「建」包括對軍事人才的培養，此次調整組建三所軍隊院校，這種更具針對性的調整、整合，有利於專業化軍事能力的培養和高精尖新質戰鬥力的生成，「統籌相關專業兵種的科研、教育資源，形成合力來實現專業人才專業培養。這種優化改革正是面向實戰、戰教耦合的題中之義。」

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