涉「幽靈連署」收押22天首遭提訊　黃呂錦茹紅白拖出庭畫面曝

記者劉昌松／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，因為捲入綠委吳思瑤、吳沛憶罷免案近200份「幽靈連署」，4月25日遭法院裁定收押禁見，台北地檢署持續約談罷免團體與國民黨部相關人員，比對通聯紀錄後，16日首度提訊黃呂錦茹出庭釐清案情。

▲北檢提訊黃呂錦茹，調查國民黨台北市罷免綠委偽造連署案。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，遭告發有人涉嫌偽造亡者簽名連署，北檢4月14日發動首波約談，「憶事無成」罷團召集人劉思吟、領銜人李孝亮，「地動刪瑤」罷團召集人賴苡任，以及青年軍陳冠安、滿志剛、劉思吟丈夫林睿等6人，分別獲交保20萬元到50萬元。

檢調根據相關事證，發現罷團成員的確有公開擺攤，收取第一階段的提案連署書，但送件時，卻捨去辛苦收集的民眾連署，直接將來自黨部的名冊送交選委會，其中多份連署筆跡相似，應是由特定人負責抄寫，檢調為追查名冊來源，17日發動第2波搜索約談。

台北黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人在第2波約談到案後，只有初文卿、姚富文因曾刪除LINE對話紀錄，足認有滅證之虞，因此被裁定收押禁見，至於黃呂錦茹與曾繁川雖同遭聲押，但被法官當庭釋放。

經檢察官提起抗告成功，台北地院4月25日再次開庭調查後，裁定將黃呂錦茹羈押禁見，換黃呂提起抗告，被高院以黃呂曾指示他人製作某文件傳送共犯，有事實足認有勾串共犯、滅證之虞駁回。