　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉「幽靈連署」收押22天首遭提訊　黃呂錦茹紅白拖出庭畫面曝

記者劉昌松／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，因為捲入綠委吳思瑤、吳沛憶罷免案近200份「幽靈連署」，4月25日遭法院裁定收押禁見，台北地檢署持續約談罷免團體與國民黨部相關人員，比對通聯紀錄後，16日首度提訊黃呂錦茹出庭釐清案情。

▲▼北檢提訊黃呂錦茹。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢提訊黃呂錦茹，調查國民黨台北市罷免綠委偽造連署案。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，遭告發有人涉嫌偽造亡者簽名連署，北檢4月14日發動首波約談，「憶事無成」罷團召集人劉思吟、領銜人李孝亮，「地動刪瑤」罷團召集人賴苡任，以及青年軍陳冠安、滿志剛、劉思吟丈夫林睿等6人，分別獲交保20萬元到50萬元。

檢調根據相關事證，發現罷團成員的確有公開擺攤，收取第一階段的提案連署書，但送件時，卻捨去辛苦收集的民眾連署，直接將來自黨部的名冊送交選委會，其中多份連署筆跡相似，應是由特定人負責抄寫，檢調為追查名冊來源，17日發動第2波搜索約談。

台北黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人在第2波約談到案後，只有初文卿、姚富文因曾刪除LINE對話紀錄，足認有滅證之虞，因此被裁定收押禁見，至於黃呂錦茹與曾繁川雖同遭聲押，但被法官當庭釋放。

經檢察官提起抗告成功，台北地院4月25日再次開庭調查後，裁定將黃呂錦茹羈押禁見，換黃呂提起抗告，被高院以黃呂曾指示他人製作某文件傳送共犯，有事實足認有勾串共犯、滅證之虞駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃仁勳抵台！　談輝達總部：全台都有可能
快加油！　下周汽油估調漲
閃兵過36歲僅罰錢？　 內政部嚴正澄清：最重判7年徒刑
欠500萬被當豬仔賣！他登機前向免稅店求援獲救
打詐警被騙1095萬！竹聯、風飛沙2黑幫幹的　假冒黃仁勳詐6
日本櫻島火山「1天噴發3次」25航班取消！　大量火山灰狂襲
台中中友百貨、中國醫突停電　台電：線路異常跳電27秒
台中塔羅牌老師性侵繼女　產下一子
快訊／吳明達限制住居！「假釋撤銷」拘提送北檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

芳香劑瓶蓋怪怪的內藏乾坤　移工超緊張...原來藏了毒品

欠500萬被當豬仔賣！他登機前向免稅店求援獲救　4人口販子慘了

打詐警被騙1095萬！竹聯、風飛沙2黑幫幹的　假冒黃仁勳詐6千萬

快訊／吳明達限制住居！「假釋撤銷」拘提送北檢　將回牢服殘刑

涉「幽靈連署」收押22天首遭提訊　黃呂錦茹紅白拖出庭畫面曝

塔羅牌老師性侵繼女害產子　妻躺旁邊他「隔山抓胸」辯摸錯人

吳明達雙手上銬淡定面對25年殘刑　3武裝特勤押赴新北檢畫面曝

女星怒控報案遭「20多名警員圍毆」破相！　林口警無奈曝真相

世壯運在雙北！北市警局編制維安處　「警犬+無人機」最後演練

快訊／追討20萬債務被射殺！屏東酒吧凌晨槍響　槍手在逃

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

芳香劑瓶蓋怪怪的內藏乾坤　移工超緊張...原來藏了毒品

欠500萬被當豬仔賣！他登機前向免稅店求援獲救　4人口販子慘了

打詐警被騙1095萬！竹聯、風飛沙2黑幫幹的　假冒黃仁勳詐6千萬

快訊／吳明達限制住居！「假釋撤銷」拘提送北檢　將回牢服殘刑

涉「幽靈連署」收押22天首遭提訊　黃呂錦茹紅白拖出庭畫面曝

塔羅牌老師性侵繼女害產子　妻躺旁邊他「隔山抓胸」辯摸錯人

吳明達雙手上銬淡定面對25年殘刑　3武裝特勤押赴新北檢畫面曝

女星怒控報案遭「20多名警員圍毆」破相！　林口警無奈曝真相

世壯運在雙北！北市警局編制維安處　「警犬+無人機」最後演練

快訊／追討20萬債務被射殺！屏東酒吧凌晨槍響　槍手在逃

華信「引擎外罩上掀」停飛檢修　民航局啟動調查：要求全機隊檢查

輝達台灣總部揭曉？　黃仁勳笑答 ：「現在說太多就破壞驚喜」

三菱「歐規日蝕休旅」轉生為電動車！9月開賣、還有大電池版本

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

金慧成猛打秀5次上壘　道奇教頭點出最大優勢：大谷打起來更輕鬆

IU、V驚喜現身餐廳慶生！零變裝直擊照曝光　粉絲嗨炸：畫面真好看

台南4星排隊名店爆食安！網批：手沒洗直接醃肉　衛生局揪3缺失

回顧賴清德就職周年表現　藍委痛批未來三年恐成最黑暗的災難

民進黨公布賴清德滿意度達57.3％　國民黨：國王的新衣看不見民怨

川普施壓蘋果撤出印度　「美國製造」只是秀的布景？

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

社會熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

即／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　女副理調任住處也被搜索

即／疑幫詐團洗錢！　一銀「4女1男行員」遭帶回

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

開車沿路丟棄16隻柴犬！　新竹女遭罰41.5萬、禁養犬貓

26年前槍殺北聯幫主！威震吳明達將重回監獄

華信飛機「板金掀起」急返航高雄！旅客唸佛號祈禱

更多熱門

相關新聞

國民黨爆林月琴擁4千多萬金融資產　質疑忙於看盤疏忽兒童權益

國民黨爆林月琴擁4千多萬金融資產　質疑忙於看盤疏忽兒童權益

民進黨立委林月琴陷「剴剴案」風波，國民黨今（16日）召開「投資天后林月琴爽拿社福錢，不幹正事成破口！《月琴檔ETF》大揭露！」記者會，質疑民進黨不分區立委林月琴夫婦有股票合計84檔，基金合計39檔，債券合計2檔，市值估計逾4,933萬9,895元，是否因為看盤而疏忽照顧兒童權益？

罷團「港湖除銹」頻道被消失　怒控遭惡意檢舉「詐欺行為與詐騙」

罷團「港湖除銹」頻道被消失　怒控遭惡意檢舉「詐欺行為與詐騙」

國民黨稱美要求國防預算GDP10%　提案要卓榮泰、顧立雄赴立院報告

國民黨稱美要求國防預算GDP10%　提案要卓榮泰、顧立雄赴立院報告

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

關鍵字：

罷免國民黨台北市黃呂錦茹偽造文書連署影音

讀者迴響

熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面