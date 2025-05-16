吳明達「無期」假釋撤銷再服25年殘刑　睡夢中被30維安特勤包圍

記者邱中岳／台北報導

威震集團前董事長吳明達，在1999年犯下北聯幫幫主唐重生槍擊命案，被判處無期徒刑入監服刑，但是在2017年假釋，又涉嫌組成「威震集團」犯下多起暴力犯罪，還企圖買兇槍殺青山宮主委黃清源，新北地檢署在15日指揮刑事局在淡水住處逮人，刑事局動員30名特勤人員攻堅，當場逮捕正在熟睡的吳明達。

▲威震集團前董事長殺人案假釋，期間又涉恐嚇，假釋遭撤銷。（圖／記者邱中岳攝）

警方指出，威震集團前董事長吳明達，因涉嫌犯下北聯幫幫主唐重生槍擊命案，遭判處無期徒刑，但是假釋出獄後，又涉入多起暴力犯罪、恐嚇案件，又企圖買兇殺害青山宮主委黃清源，遭判刑1年8個月，所以新北地檢署檢察官撤銷假釋。

因為吳明達因殺人案判處無期徒刑假釋，但管束期間又再度犯案，因此撤銷假釋將再度入監，檢警擔心吳明達潛逃出境，刑事局第二大隊兵分4路前往吳明達可能藏匿地點逮人。

警方也擔心吳明達入監後將可能無法再假釋出獄，因此可能會與警方一搏，所以動員30名維安特勤警力到場攻堅。警方最後鎖定吳明達可能藏匿在新北市淡水區的住處，所以大批維安警力到場逮人，最後當場逮捕「正在熟睡」的吳明達，而吳明達回籠後，殘刑還有25年要執行。