獨／現場畫面曝！睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

突發中心／台北報導

威震集團前董事長吳明達，在1999年犯下北聯幫幫主唐重生槍擊命案，被判處無期徒刑入監服刑，但是在2017年假釋，又涉嫌組成「威震集團」犯下多起暴力犯罪，還企圖買兇槍殺青山宮主委黃清源，新北地檢署在15日上午7時指揮刑事局在淡水住處逮人，刑事局動員30名特勤人員攻堅、將吳銘達包圍；吳見狀後雙手揹在後腦上，全程配合不多說話。

▲吳明達遭30名特勤包圍，上銬帶回（合成圖／民眾提供、記者邱中岳攝）

據了解，吳明達犯下北聯幫幫主唐重生槍擊命案，遭判處無期徒刑，假釋出獄後又涉及多起暴力犯罪、恐嚇案，且企圖買兇殺害青山宮主委黃清源，遭判1年8月，因此遭新北檢撤銷假釋，將再度入監。

對此，吳明達也自知近期將會被撤銷假釋，道上消息傳出，吳四處打聽偷渡管道，但由於吳的案子太大，沒人敢送。檢警也擔心吳明達趁隙潛逃出境，未免夜長夢多，15日上午7時許兵分多路展開收網，同時前往天龍三溫暖、天水路公司、淡水住處搜索。

吳明達睡夢中遭到30名維安特勤警力荷槍實彈包圍，態度顯得相當冷靜，似乎早有預料，全程配合將雙手後揹在後腦上，配合警方調查，全程不多說話，後續遭上銬帶回。

▼吳明達抵達新北檢。（圖／記者陸運陞攝）