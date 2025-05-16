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國民黨稱美要求國防預算GDP10%　提案要卓榮泰、顧立雄赴立院報告

▲▼國民黨團提案邀請卓榮泰到立法院報告國防預算10gdp 大體討論 徐巧芯 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團今（16日）立法院會提案指出，準國防部次長柯伯吉要台灣的國防預算應該接近GDP的10%，是否排擠其他預算，要求行政院長卓榮泰到立法院報告。相關提案逕付二讀、交付黨團協商，並由國民黨團負責召集。而稍早，美國眾議院對中特別委員會指出，不應該要求台灣國防預算占GDP的10%，台灣經濟量體大，不該用佔比討論。綠委王定宇也表示，若在野黨有做功課，就會發現這是假議題，GDP的10%是柯伯吉2024年投書，認為2.5%不足、應該要5%，如果很重要的話也可以10%。

國民黨團提案指出，有鑑於近日美國總統川普提名的準國防部次長柯伯吉(Elbridge Colby)就有關防衛台灣問題，表示台灣的國防預算應該接近GDP的10%。國防軍備預算如占GDP10%大的2.6兆元，幾乎是我國中央政府一年的歲出，是否會對我國財政造成重大衝擊並產生排擠效應？對我國整體施政可能造成什麼影響？

提案續指，國防安全能確實獲得保障嗎？種種問題均攸關重大，賴清德政府應清楚向國人交代。國防軍備預算提高為GDP 1096益事體大，國人憂心國防預算提高甚至危及國安，爰此，建請院會作成決議：「盡速邀請行政院院長率同國防部部長及相關部會首長就「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」乙案進行專業報告，以安民心並釋群疑。是否有當，請公決案。

藍委陳玉珍表示，身為從小在戰地長大的立委，對軍人是從心底尊重，軍愛民、民敬軍，要求軍備預算10%，是美國提出的，民進黨在國會殿堂公開批評美國？要有很強大軍事力量不只有武器，要以民為念，從賴清德17條，就是要準備打仗，如果總統覺得離打仗近了，就要請行政院長來好好報告，要多少錢、怎麼打仗。

綠委王定宇指出，如果在野黨有做功課，就會發現這是假議題，GDP的10%是柯伯吉2024年投書，認為台灣國防占比2.5%不足、應該要5%，如果很重要的話也可以10%。當時他是民間人士、數字這樣來的，柯伯吉擔任副國務卿時提到的也是5%、而非10%。

王定宇透露，幾個小時前，美國眾議院對中特別委員會已經指出，不應該要求台灣國防預算占GDP的10%，台灣經濟量體大，不該用佔比討論，我國態度就是國家安全應該要自己投資、重視，不管是不對稱戰力還是防衛韌性都應加大投資，並就我們的需求與美方討論，國防預算我們自己決定。

王定宇強調，如果美國官員一篇民間報社投書，國會就要列案要求行政院長報告，這次跨黨派訪美，美國國務院、國安會、國防部關切在野黨阻擋國防預算，難道不用立案？蘇利文點名國民黨刪減凍預算是玩危險遊戲，要不要立案？這都不應該，因為這是我們國家的事情，呼籲暫緩提案。

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