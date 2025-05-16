罷團「港湖除銹」頻道被消失　怒控遭惡意檢舉「詐欺行為與詐騙」

▲罷團「港湖除銹」頻道遭惡意檢舉移除。（圖／翻攝自Facebook／港湖除銹罷免李彥秀）

記者郭運興／台北報導

全台罷免如火如荼，罷團「港湖除銹」罷免國民黨立委李彥秀一案，日前完成二階連署送件，總計送出4萬5183份，達成率142%。而「港湖除銹」卻在今（16日）表示，官方頻道被消失，收到的理由竟是「垃圾內容、詐欺行為與詐騙」，但頻道記載的，是志工出攤以及對國會亂象的評論。他們強調，面對惡意檢舉，更要發聲，他們正在申訴當中，也提醒各地罷團注意可能的檢舉攻擊。

罷團「港湖除銹」表示，就在剛剛，他們的官方YouTube頻道「港湖除銹 罷免李彥秀」消失了收到的理由是「垃圾內容、詐欺行為與詐騙」，但是頻道中記載的，是志工出攤的熱血畫面，以及對國會種種亂象的評論。

罷團認為，這些忠於事實、針砭時事的內容，或許成了某些人的眼中釘、肉中刺，希望能夠徹底「被消失」。可是他們不會放棄討論，因為他們知道，這些議題現在不討論，以後可能就沒有機會了。

罷團強調，他們正在申訴當中，也希望大家能協助擴散這則訊息，提醒各罷團注意可能到來的檢舉攻擊。

另外，罷團提到，三階熱戰期即將開打，請讓夥伴們先充飽電、再熱血出發，原總部地址（民權東路六段296巷55之1號）因租約到期，已正式停止收件。同時，「湖光軒」也暫時進入充電模式，預計 5月26日 在老地方再度與大家相見。

罷團指出，但目前他們仍持續協助各區團隊收補件及連署書，請鄉親朋友們配合郵寄方式繳交，地址「114 內湖文德郵局 第151-111號信箱（港湖除銹收）」，每一份都是為民主努力的痕跡，感謝大家一路的支持與同行。