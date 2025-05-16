女街友熟睡中遭縱火「秒成火球」！　美警公布恐怖監視器畫面

▲被害女街友熟睡中遭人縱火，全身超過三分之一嚴重燒燙傷。（圖／沙加緬度郡警局）



記者王佩翊／編譯

美國加州沙加緬度郡一名49歲女街友日前在路邊熟睡時，竟遭人持不明液體潑灑並點火焚燒，整個人瞬間陷入火海，全身超過3成嚴重燒傷命危，插管搶救多日依舊無法說話。儘管尚無法確定犯案動機，但由於被害人清醒後指認，警方已確認兇嫌就是被害女子認識的另一名34歲女子。

《紐約郵報》報導，根據警方公布的監視器畫面，4月26日凌晨，一輛汽車在馬路上迴轉後停靠路邊，隨後駕駛提著一個罐子下車，走向熟睡在地的被害女街友，接著朝她潑灑不明液體。不久後，婦人突然全身起火，整個人瞬間被火焰吞噬。影片中還看到嫌犯與一旁路人發生爭執後上車逃逸。

▲34歲女嫌被警方鎖定前，早已因其他案件被逮捕拘留。（圖／沙加緬度郡警局）



女街友臉部、上半身與背部多處嚴重燒傷，被緊急送醫插管治療，長達2週無法開口。直到5月7日她才終於恢復意識，並向警方指認縱火犯就是34歲女子的波帕巴拉（Jacqueline Popaibarra）。根據沙加緬度郡警局說法，兩人彼此認識，但不願透露犯案動機。

警方指出，波帕巴拉本人並非街友，而她朝被害人點火後，竟還補踢對方一腳才離開現場。她目前已因另一件搶劫案遭沙加緬度市警局拘留，在縱火案曝光後，將面臨更多指控。

波帕巴拉目前被控「使用致命武器攻擊」、「縱火致重傷」以及「惡意傷害他人」等多項罪名，保釋金設定為45萬美元（約新台幣1354萬元）。