中國犯台恐讓美國陷經濟大蕭條　美眾議員模擬「鎖台3步驟」

▲克利什納穆希指出，一旦台海爆發衝突，美國恐立即陷入經濟大蕭條。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）15日引述彭博數據提到，中國犯台將對世界造成毀滅性影響，其嚴重經濟衝擊超越新冠疫情，估世界GDP重挫10.2%，相當於在一年內損失10兆美元，美國恐立即爆發經濟大蕭條。

依據克利什納穆希在臉書與YouTube發布的影片，他稱，台海若爆發戰爭，其經濟衝擊的嚴重程度超越金融危機與新冠疫情，光是失去台灣半導體產業就足以讓美國立即陷入大蕭條，經濟跌入谷底。

克利什納穆希指出，中共戰機去年進入台灣防空識別區超過3000次，擾台事件幾乎天天發生，但更有可能的情況，是中國大陸對台灣進行封鎖。

依據克利什納穆希的模擬，中國第一步將是發起類似裴洛西2022年訪台之後的軍事演習；第二步是共軍軍艦留在原處不撤離，接著中國海警船等船隻填補封鎖缺口，形成實際上的封鎖；第三步是阻止海外物資產品運抵台灣，包括來自伊利諾州、密西根州、南達科他州的玉米和大豆。

美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）指出，美國需要開始與台灣進行護航與換旗的演練，特別是保護台灣進口的液化天然氣，這是一種向中國釋出明確訊號的方式，也就是美國不會讓這種事情發生。