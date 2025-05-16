不跪舔川普！哈佛大學校長「自願減薪25%」　控告白宮刪預算

▲哈佛大學校長賈伯。（圖／翻攝自哈佛大學官網）

記者羅翊宬／綜合報導

面對美國川普政府凍結聯邦資金，並遭到指控縱容反猶太行為與涉及種族歧視，哈佛大學校長賈伯（Alan Garber）宣布自2025年7月新學年起「自願減薪25%」。是繼2020年新冠疫情期間減薪後再度主動降薪，校方同時啟動凍結人事與削減非必要支出，以求因應財務危機。

根據美媒《福斯新聞》、《紐約郵報》，哈佛大學發言人證實賈伯將自願減薪，並透露包括其他校內高層領導也做出自願性貢獻。雖然校方未曾對外公開賈伯薪資，但《哈佛深紅報》資料指出，近年來歷任校長年薪大多在100萬美元上下。

美國總統川普上任後，加強整頓大學政策，其中哈佛大學成為其批評對象。川普政府以哈佛大學校園內爆發反以色列抗議事件為由，指控該校未積極處理「普遍的種族歧視與反猶太騷擾」。白宮反猶專責小組更批評哈佛，「將安撫凌駕於問責之上，已喪失接受納稅人資助的正當性」。

《華爾街日報》、《彭博社》先前指出，川普政府已凍結哈佛22億美元的聯邦資金，並於本週再度取消4.5億美元補助，總金額高達26.5億美元。此外，白宮4月曾致函哈佛，要求校方改革治理、領導階層、錄取與聘用制度，並防止錄取支持恐怖主義或敵視美國價值觀的國際學生。白宮表示，若哈佛未在8月以前配合，將面臨進一步資金中止。

哈佛大學不接受川普政府的要求。校長賈伯表態，「任何政府都不應該干涉私立大學教授內容、招生與研究領域」。校方已對川普政府提起訴訟，控告凍結資金行為違法。

面對財務壓力，哈佛大學在3月宣布凍結人事，停止非必要資本計畫與支出，並於2026財年停止教職員績效加薪。哈佛發言人指出，學校也要求各單位審查非薪資支出及長期承諾，以嚴控財務風險。

美國全國教育統計中心統計，哈佛大學是美國境內最富有的大學，截至2023財年校務基金規模約達500億美元。即便如此，龐大資金凍結與政策壓力仍對校方運作帶來嚴重衝擊。