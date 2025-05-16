同事驚訝還有人確診！苦主1部位痛爆「不是喉嚨」：第6天還痛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

國內新冠疫情近期升溫，疾管署13日表示，5/4-5/10新冠門急診就診計9,978人次，預期疫情6月恐進入高峰。這波疫情不少民眾中鏢，有網友就分享自己確診的經歷，請假去看醫生時還被同事驚呼「現在還有人在確診喔？」讓他哭笑不得直呼，「現在正流行，大家請注意！」

有網友在Threads表示，自己日前確診新冠肺炎，請假去看醫生時，同事驚訝地問「還有人在確診喔？」他只好苦笑，「對！現在正流行」，還不忘提醒大家小心。他透露，確診已經第6天了，但頭痛依然沒好，「像被下了緊箍咒一樣」，整個超難受。

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看到貼文後，就有人也表示，「我確診第二天，全身酸痛中。」還有護理師現身提醒，「現在一堆人 又在流行了。還有黴漿菌肺炎、AB流也是。」

另外，Threads也有不少這波中鏢的網友，就有人連發兩天高燒，退燒時狂冒汗、全身發抖，不到一小時又燒起來，嚇到以為自己要得腦膜炎。苦主認為，這波症狀中，喉嚨沒有之前那麼痛，但咳到感覺肺要掉出來，還有痰很濃、頭痛到像緊箍咒。

疾管署說明，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。