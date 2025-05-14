沖繩自駕！妹子曝爸二度衝對向車道「三女車上尖叫」網炸鍋了

▲女網友的發文炎上。（圖／翻攝自Threads）



記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛去日本玩，尤其是距離台灣只需一小時的沖繩，不少人則會選擇自駕。不過，最近有女子在社群平台發文，「沖繩第一天自駕，家父已經二度衝到對向車道，其他三女在車上只負責驚聲尖叫。」貼文引發爭議，眾人紛紛傻眼開罵，「台灣三寶去沖繩別自駕了。」

有女網友在Threads發文，「沖繩第一天自駕，家父已經二度衝到對向車道，其他三女在車上只負責驚聲尖叫」，後來一家人在路途中還決定先去Outlet「逛街壓壓驚」。就有人截圖直呼，「麻煩台灣人去沖繩別自駕了…」百萬網紅Cheap也傻眼轉發，「蠢事還要昭告天下是什麼心態…」

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其他人紛紛議論，「單純開車不動腦而已，每個轉彎時想一下，就不會開錯車道了。後座的家人也沒在注意跟提醒，只負責當尖叫雞」、「這種人都是在台灣開車隨便習慣了，該注意的標線跟規則全部隨便」、「我去日本自駕前，看了好多宣導影片和教學頻道才敢上路，但還是打了好幾次轉彎雨刷。」

還有網友表示，「上次還有一個女生去沖繩自駕，在高速公路內線龜80造成塞車，被警察攔下來，然後發Threads問大家哪裡違規了？」「為什麼台灣人喜歡把自己的醜事，或者發生意外，現場拍照上網給大眾分享？」

有人則指出，「換右駕會被影響駕駛能力的，那是空間感有問題，還有對自車與週遭他車的關係欠缺認識，這樣的人在原本的左駕國家八成也開不好而不自知」、「跟左／右駕無關，他會這樣開，表示他在台灣就是危險三寶，只是運氣好還沒出事而已，因為別人都會閃他。」