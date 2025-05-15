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新冠病毒又進化？兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

國內新冠疫情升溫。（示意圖／Pexels）

▲隨著國內新冠疫情再度升溫，有越來越多幼童遭受感染。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

國內新冠疫情近期升溫，疾管署13日表示，5/4-5/10新冠門急診就診計9,978人次，今年新冠併發重症本土病例累計237例，其中43例死亡。對此，小兒科醫師王韋力說，若發現孩童出現「喉嚨痛」這症狀，家長別輕忽，應儘快就醫，因為可能不是普通的感冒這麼簡單。

疾管署說明，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

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疾管署呼籲，兒童感染新冠的警示徵象則包括：發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續或活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，請家長儘速帶往就醫；若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，請立即送醫治療。

據《NOWnews》報導，小兒科醫師王韋力說，新冠和流感都是呼吸道疾病，在秋冬流行，今年春夏流感變少，新冠卻變多，推測是新冠不斷進化和疫苗施打率低，也難預測何時趨緩。

王韋力提醒，最近確診新冠的主要症狀之一為「喉嚨痛」，雖然過去較少出現在兒童身上，但這波很多兒童都喉嚨痛，家長若發現孩子有喉嚨痛、肌肉酸痛等症狀，就要提高警覺。

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