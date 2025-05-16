10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下　醫：又急又猛

▲新冠疫情6月恐達高峰。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者劉維榛／綜合報導

疾管署預期，新冠疫情6月恐進入高峰！小資醫生透露，10位病人有3至4位都中鏢新冠肺炎，除了發燒、喉嚨痛、全身痠痛沒力等，還出現特別症狀「胃痛、噁心、想吐」。針對買不到快篩的狀況，食藥署回應，已聯繫四大超商、藥局鋪貨。

小資醫生在Threads指出，最近新冠肺炎大流行中，來看診的病人之中，「10個大概有3、4個是COVID-19」，這波疫情來得又急又猛。

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不僅如此，小資醫生提到，前兩天看診時快篩直接用光，只能請病人自己去藥局買家用快篩來篩檢，不過病人也陸續反映藥局快篩也幾乎賣光，呼籲大家務必做好防疫保護。

最後，小資醫師表示，如果民眾出現「發燒不退、喉嚨超痛、全身痠痛沒力」，務必驗一下快篩，這一波疫情很特別症狀的是，「也有很多病人反映腸胃症狀很多胃痛、噁心、想吐。」

底下網友崩潰直呼，「公司直接進了一大箱快篩，老闆也是挺有先見之明的」、「去診所，連續2個都是兩條線」、「天啊！要國中會考了，超級剉」、「超怕，之前確診後遺症持續了7個月」、「根本買不到快篩，跑十家都沒有，真的很誇張」、「發燒去診所，醫生建議藥吃完沒好，就去醫院照胸腔X光」、「同事得流感請假多天，我腸胃不適，診所我前後超多人被醫生說疑似新冠症狀要去快篩，疫情又升溫了怕爆」、「全家5人有3人確診，立刻打包住外面」。

針對民眾抱怨買不到新冠快篩，食藥署副署長王德原表示，有關家用新冠快篩試劑國內已核准4張許可證，相關業者分別為寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司以及亞培快速診斷設備股份有限公司，另專業人士用新冠快篩試劑已核准6張許可證，目前整體供應量能充足。

王德原說，已主動聯繫四大超商、連鎖藥局等通路，針對家用新冠快篩試劑請其協助鋪貨/備貨，以維持國內防疫量能，相關通路也表示會盡力配合政府政策，但目前仍須視各門市市場需求，不一定全省通路皆會鋪貨，建議民眾可至較大型的連鎖藥局購買。

►本文獲小資醫師授權