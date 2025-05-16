機場巴士自撞！他曝「駕駛轉頭講話」釀禍　曝更扯一幕

▲國光客運桃園機場自撞事故。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者劉維榛／綜合報導

今（16日）凌晨一輛機場巴士在第一航廈客運站出口自撞車道牆，造成31人受傷，而國光客運說明，駕駛疑似轉彎角度沒抓好而釀禍。然而一名網友爆料，「司機轉頭跟乘客說話，分心直接撞牆」，接著說駕駛還繼續移動車子，被外籍旅客拔下鑰匙，巴士才停下來。

有網友在臉書《爆料公社》上傳自撞影片，而下方一名網友留言爆料，「司機轉頭跟乘客說話，分心直接撞牆」，還稱更扯的是，「牆壁之後司機還移動車子，往後倒退」，事後一位外國人上前拔下鑰匙，不讓司機繼續移動車子。

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▲車上乘客指控，駕駛疑轉頭講話分心釀禍。（圖／翻攝爆料公社）



關於這起自撞車禍，今凌晨1時35分，桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生國光客運1819路線巴士自撞事故，造成31人輕傷，其中外籍旅客有22人，包含韓國11人、日本4人、緬甸4人、法國2人、馬來西亞1人，在機場消防救護隊陪同下分別送至新北市林口長庚醫院及桃園市榮民醫院、聯新醫院、敏盛醫院及部立桃園醫院等五家醫療院所醫治。

國光客運則說明，本次事故疑似駕駛轉彎角度沒抓好不慎擦撞路牆，確切原因尚待釐清，國光汽車有限公司183-U5號車，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常，駕駛皆無酒駕情況。