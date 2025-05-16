國光客運桃機撞牆釀31傷　多國旅客現場緊急檢傷送醫畫面曝

▲ 國光客運一輛巴士今日（16日）凌晨1時許在桃園機場發生自撞事故 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、潘鳳威／桃園報導

桃園機場一輛國光客運今(16日)凌晨1時許發車，準備開往台北車站，未料才剛發動不久，卻在一航廈客運站出口發生自撞事故，包括駕駛在內，全車共有31人受傷，分別送往鄰近的林口長庚、桃園榮總、聯新醫院、敏盛醫院、部桃等治療，所幸傷者均為輕傷，目前全數人員皆已出院。詳細事故原因還有待進一步釐清。

據了解，該輛國光客運凌晨滿載乘客，1時許從一航廈發車，未料才剛駛出不久，就在航西路B1大巴下車處不明原因自撞車道牆面，導致車頭當場變形、擋風玻璃也碎裂成蜘蛛網狀。由於撞擊力道猛烈，造成車內駕駛及30名乘客受傷，其中乘客9人為本國籍、11人韓國籍、4人日本籍、4人緬甸籍、2人法國籍、1人馬來西亞籍。

桃機1時35分許接獲通報後，立即啟動應變機制，並於2時6分升級為緊急應變中心，指揮現場救援及協調送醫作業，將傷患分送往林口長庚、桃園榮總、聯新醫院、敏盛醫院、部桃等5家醫院，所幸傷者傷勢多為擦挫傷、撕裂傷，均無生命危險。稍早，31名傷者已全數出院。

經警方初步調查，該輛發生事故的車輛車籍正常，駕駛也無酒駕，後續該輛事故客運已於凌晨3時43分拖離，現場於4時3分恢復通行。桃機指出，目前已經要求國光客運全力配合傷者照護、及後續賠償事宜。詳細事故原因還有待進一步釐清。