公路局赴國光客運安全查核　若管理不善擬罰9萬「扣部分車牌」

▲國光客運一輛巴士今凌晨1時許在桃園機場發生自撞事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國光客運一輛巴士今天(16日)凌晨1時35分從桃園機場發車突然自撞車道牆，釀31人受傷，其中外籍旅客有22人，國光客運說明疑似駕駛轉彎角度沒抓好不慎擦撞路牆。公路局則表示，監理所已至國光客運安全查核，該駕駛未超時、未有違規紀錄，若業者未善盡管理責任，將開罰9萬並吊扣部分車輛牌照。

今天凌晨1時35分，桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生國光客運1819路線巴士自撞事故，造成31人輕傷，包含駕駛。國光客運則說明，本次事故疑似駕駛轉彎角度沒抓好不慎擦撞路牆，確切原因尚待釐清，國光汽車有限公司183-U5號車，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常，駕駛皆無酒駕情況。

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公路局表示，國光客運於桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生自撞事故，造成31人受傷，其中9人為本國籍人士，22人為外籍人士，目前已有26人出院，仍有3人於長庚醫院留院，其中1名臉部骨折治療，1名牙科治療，1名陪同，台北區監理所今日上午已至國光客運進行安全管理查核。

▲國光客運一輛巴士在桃園機場發生自撞事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據公路局台北區監理所初步了解，該起事故國光客運183-U5號營業大客車，於103年1月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日114年5月5日，下次檢驗日為114年9月10日，該車近10年有1件違規，為民國106年轉彎未使用方向燈；駕駛人駕籍正常，113年12月取得職業大客車駕照，至今無行駛大客車違規之紀錄，另經檢視GPS訊號，本周該駕駛工時未有違反汽車運輸業管理規則情事。

台北區監理所表示，今日上午已至該公司進行查核，事故原因尚待警方釐清中，該所表示倘該業者對於車輛或駕駛人未善盡管理責任有因果關係者，將依違反《公路法》第77條第1項，最高處9萬元罰鍰並視情節輕重吊扣該路線部分營業車輛牌照。

台北區監理所表示，安全是回家唯一的路，該所將加強督促運輸業者對所屬職業駕駛人與營業車輛安全管理，以維護行車安全。